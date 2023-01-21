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  • 'Uzaylılarla ve babamla konuşuyorum'. Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan garip açıklama

'Uzaylılarla ve babamla konuşuyorum'. Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan garip açıklama

2015 yılında kaybettiğimiz değerli sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı. Babasıyla iletişim kurabildiğini söyleyen Açar, Atatürk, Mevlâna ve Hz. Meryem ile bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini belirtti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 13:38
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Merhum müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan açıklama

'Uzaylılarla ve babamla konuşuyorum'. Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan garip açıklama
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Kayahan'ın kendisi gibi müzisyen olan kızı Beste Açar katıldığı bir programda çarpıcı ifadelerde bulundu. 2015 yılında kaybettiği babasıyla ''bilince erişim'' yöntemiyle iletişime geçtiğini iddia eden Açar; Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem ile de iletişimde olduğunu söyledi.

''AKLIMI KAÇIRDIĞIMI DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ''

Daha önce babasının kendisiyle iletişime geçerek eski eşi İpek Açar’ın soyadını kullanmasını istemediğini dile getiren Beste Açar, “Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı''.

''ATATÜRK'ÜN ENERJİSİ İLE İLETİŞİM KURUYORUM''

''Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk’le de onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar” diye konuştu.

 

‘'ATATÜRK’ÜN ENERJİSİ BİZİ AĞLATTI’'

Açar, “Atatürk, Hz. Meryem ve Mevlânâ’dan ne mesajlar aldınız” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aslında öyle bir konuşma yok. Onların enerji alanı zaten sizi şifalandırıyor. Biz bir sınıf olarak meditasyon ve enerji çalışmaları yapıyoruz. Atatürk’ün enerjisini de sınıf olarak deneyimledik. Hepimizin gözlerinden yaşlar aktı. Aslında ölmüyoruz, ölüm yok. Bizim ruhumuz sonsuz. Yeter ki iletişim kurmaya izin ver, gönüllü ol, kapat gözlerini hisset bu kadar.”

 

''BÜYÜK KITLIK DÜNYAYI BEKLİYOR''

Uzaylılarla konuştuğunu belirten Beste Açar, “Farklı boyuttaki enerjilerle de iletişimiz var. Biz Galaktik Federasyon diyoruz aslında Galaktik (uzaylılar) dostlarla da iletişime geçtik, onlardan da mesajlar var” dedi.

CİDDİ PROBLEMLER OLACAK

Açar, “Uzaylılar ne gibi bilgiler verdi” sorusunu şöyle yanıtladı: “Çok şey söylediler. Size şunu söyleyebilirim, dünyayı çok büyük kıtlık bekliyor. Suyla ilgili çok ciddi problemler yaşayacak bütün dünya. Enerji üretimiyle de ilgili. Isınma, enerji, gıda ve su yüzünden komşu komşuyu vuracak. Çok ciddi problemler olacak.”

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Bosluk
21.01.2023 15:16
Bos insan olunca zamani cok oluyor oda bos islerle ugrasip biseyler yaratip kendini one cijarmayi planliyor zamanin cok bari agac dikte kuraklik olmasin en azindan dunyaya bi faydan olur  
 
Bozkurt
21.01.2023 15:15
Söyledikleri çok uzun yıllardır devletler tarafından dile getirilen geleceğin sorunları... Yeni haberi olmuş onuda bilinmedik bir şey gibi sunuyor.... Yazık!  
 
David Wilma
21.01.2023 14:35
Dövizle yatıyom,dövizle kalkıyom. .boş yerim çoook.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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