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  • iPhone 14 Pro modellerinde ekran sorunları yaşanıyor. Yüzlerce kullanıcı sosyal medyada paylaştı

iPhone 14 Pro modellerinde ekran sorunları yaşanıyor. Yüzlerce kullanıcı sosyal medyada paylaştı

Apple'ın n pahalı cihazı iPhone 14'lerde ekranda hata yaşandığı ve yeşil çizgiler oluştuğu ifade edildi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 09:18
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iPhone 14'lerde ekran sorunu yaşanıyor

iPhone 14 Pro modellerinde ekran sorunları yaşanıyor. Yüzlerce kullanıcı sosyal medyada paylaştı
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Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 14 serisi, yüzbinlerce Apple kullanıcısı tarafından satın alınmıştı. Satışlar Apple'ı mutlu etse de bazı kullanıcılar cihazda sorunlar yaşadığını belirtti.

Apple'ın en pahalı modellerinden iPhone 14 Pro kullanıcıları, derdini sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

"EKRANDA ÇİZGİLER OLUŞTU"

Android telefonlarda sık sık yaşanan yeşil ve yatay çizgi problemi, kısa süre önce bazı iPhone 14 Pro modellerinde de görülmeye başladı.

Hem iPhone 14 Pro hem de iPhone 14 Pro Max kullanıcıları, telefonu açtıklarında ekranda titreyen yeşil çizgiler olduğunu ifade etti.

Sorunun nedeni ve çözümü hakkında bir bilgi bulunmazken, Apple'dan da henüz bir açıklama yapmadı.miPhone'daki ekran çizgilerine ilişkin Apple Destek çalışanları, sorunun yazılım kaynaklı olabileceğini söylendi.

Bu nedenle Apple'ın, önümüzdeki günlerde yeni bir güncelleme ile sorunu tamamen ortadan kaldırabileceği ifade edildi.

Daha önce de iPhone 14 Pro modellerinde kamera sorunu yaşanmış ve sorun güncelleme ile giderilmişti.

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