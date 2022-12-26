26. kattan düşen iPhone 12 Pro şaşkına çevirdi

Çin’in Fuijan kentinde yaşayan iPhone 12 Pro sahibi bir kadın, telefonunun 26. kattan düştüğünü buna rağmen zarar görmediğini söyledi. Olayın gerçekleştiği sırada balkonda olduğunu ve akıllı telefonun cebinden aşağıya düştüğünü belirtti. Anlatılan hikaye ve iPhone 12 Pro’nun parçalanmaması ise dikkat çekti.

iPhone 12 Pro dışında daha önce de paraşütten ve hatta uçaktan düşen daha sonra da herhangi bir zarar görmeyen cihazlar yine haberler yer almıştı. Bu son haber ise yine cihazın sağlamlık derecesini ortaya koydu.

iPhone 12 Pro, düştüğünde hasara karşı korumaya sahip olarak tasarlandığı aktarıldı. Cihazın, seramik panel ve mat dokulu cam arka panele sahip olduğu aktarıldı. Ek olarak da yüksek kalitede paslanmaz çelik çerçeveyle de donatıldığı bilgisi verildi. Bu özellikler, iPhone 12 Pro’nun 26. kattan düşüp de hasarsız olması için yeterli durmuyor. Tüm bunlara ek bir de akıllı telefonun düştüğü alandaki yalıtımın da zarar görmemesi açısından etkili olduğu düşünülüyor.