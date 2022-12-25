WhatsApp artık bu cihazlarda kullanılamayacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.
Daha önce, Android 4.1 ve iOS 10 sürümlerinin altındaki telefonlara desteğini kesen şirket, yeni yıldan itibaren bazı modellere destek vermeyi bırakacak.
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'tan sorumlu şirket Meta, mesajlaşma uygulamasının bazı cihazlarda çalışmayı durduracağını duyurdu.
WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK TELEFONLAR
Bir döneme damga vuran iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, pek çok cihaz mesajlaşma uygulamasına veda edecek.
Aşağıdaki listede yer alan modeller, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Mesajlaşma uygulamasını yeniden kullanabilmek için daha yeni bir telefon alınması gerekecek.
iPhone 6S
iPhone SE 1
iPhone 6S Plus
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2.
Lenovo linha A820
Sony Xperia M
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual,
LG Optimus F3
LG Optimus F5
LG Optimus F7
LG Optimus F3Q
LG Optimus Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus L6
LG Optimus L7 II
LG Enact Lucid 2.
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Ace 2
Galaxy S3 mini
Galaxy X cover 2
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