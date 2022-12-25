WhatsApp artık bu cihazlarda kullanılamayacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

Daha önce, Android 4.1 ve iOS 10 sürümlerinin altındaki telefonlara desteğini kesen şirket, yeni yıldan itibaren bazı modellere destek vermeyi bırakacak.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'tan sorumlu şirket Meta, mesajlaşma uygulamasının bazı cihazlarda çalışmayı durduracağını duyurdu.

WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK TELEFONLAR

Bir döneme damga vuran iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, pek çok cihaz mesajlaşma uygulamasına veda edecek.

Aşağıdaki listede yer alan modeller, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Mesajlaşma uygulamasını yeniden kullanabilmek için daha yeni bir telefon alınması gerekecek.

iPhone 6S

iPhone SE 1

iPhone 6S Plus

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2.

Lenovo linha A820

Sony Xperia M

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual,

LG Optimus F3

LG Optimus F5

LG Optimus F7

LG Optimus F3Q

LG Optimus Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L6

LG Optimus L7 II

LG Enact Lucid 2.

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy X cover 2