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Ucuz iPhone çıkacak mı? Apple analisti gerçeği açıkladı

Günümüzde ekonomik şartlar sebebiyle akıllı telefon almak olduktan zorlaşmışken herkes Apple'ın duyurduğu ucuz iPhone cihazını beklediğini açıklamıştı. Apple analisti beklentilere dair son noktayı koydu. Kuo, cihazın üretiminin iptal edilebileceğini duyurdu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:38
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Ucuz olacağı söylenen iPhone SE 4 ne zaman çıkacak

Ucuz iPhone çıkacak mı? Apple analisti gerçeği açıkladı
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Apple'ın bir süredir iPhone'ları pahalı fiyattan satması sebebiyle eleştiriliyordu. Günümüzde ekonomik koşulların zorlaşması sebebiyle sadece Apple değil tüm akılı telefonları almak oldukça zorlaşmıştı. Apple ne kadar üst düzey telefonları piyasaya sürse de, yüksek fiyat etiketleri kullanıcıların önüne büyük engel olmaya devam ediyor.

Apple geçtiğimiz yıllarda, kullanıcıların daha uygun fiyata iPhone'a sahip olmak için ''SE 3'' modelini piyasaya sürdüğünü açıklamıştı. Şimdi ise gözler iPhone SE 4'e çevrilmişken, güvenilir isim son gelişmeleri aktardı. Bu durum da cihazın çıkıp çıkmayacağına dair tartışmaların çıkmasına yol açtı.

UCUZ iPHONE OLAN 'IPHONESE 4' BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

Apple ile ilgili gelişmeleri aktaran analist Ming-Chi Kuo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2024'te piyasaya sürülmesi planlanan iPhone SE 4'ün son durumunu bildirdi.

Kuo'ya göre dördüncü nesil iPhone SE'nin seri üretimi, Apple tarafından iptal edilecek veya ertelenecek. Bunun sebebi ise düşük sevkiyat görülen iPhone SE3, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Plus olarak tanımlandı.

Apple'ın son dönemde piyasaya sürdüğü telefonlar, diğer iPhone'lara kıyasla sevkiyatlarda firmanın yüzünü güldürmedi. Dolayısıyla iPhone SE 4'ten de umutsuz olan Apple, uygun fiyatlı olması beklenen telefonun lansman veya seri üretim tarihini ileri bir döneme erteleyecek.

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