iPhone 15 Pro Max’in tasarımı ortaya çıktı. İşte yeni tasarım

Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 15 Pro Max'inin tasarım özellikleri belli oldu. Cihaza dair render görüntüleri paylaşıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde A17 Bionic işlemciye yer verecek. 3nm çip teknolojisinin işlem performansını yüzde 10 ila 15 oranında artıracağı ve aynı zamanda güç tüketimini yüzde 35’e kadar azaltacağı tahmin ediliyor. A17 Bionic işlemcilerin sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacağı belirtiliyor.

Apple'ın yeni cihazı iPhone 15 Pro Max'in daha yüksek RAM kapasitesine sahip olacağı ifade edildi.

Sızan görsel, telefonun fiziksel butonlara sahip olmayabileceğini ve katı hal butonları içermesinin beklendiğini gösterdi.