iPhone 15 tanıtıldığında hangi modeller satıştan kaldırılacak

Apple, iPhone'ları tanıttıktan sonra birkaç modelin satışını resmi olarak kaldıracağını duyurdu. İşte kaldırılacak o modeller...

iPhone 15 tanıtıldığında hangi modeller satıştan kaldırılacak

Apple, 2022 yılının eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı

2023 yılının Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi, bazı modellerin de satışını duyuracak.

Apple, her sene olduğu gibi yeni iPhone'ları tanıttıktan sonra birkaç modelin satışını resmi olarak kaldıracak.

HANGİ IPHONE MODELLERİ SATIŞTAN KALKACAK

iPhone 15 tanıtımından sonra; iPhone 12, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve iPhone 13 mini modellerinin satıştan kaldırılması bekleniyor.

Apple’ın eski modelleri üç yıl sonra kademeli olarak kaldırma eğiliminde olduğu, Pro modellerini de bir yıllık satıştan sonra kaldırdığı göz önüne alındığında böyle bir liste paylaşıyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yeniden tasarlanmış bir kamera tasarımına sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile ilgili iddia edilen teknik özellikler arasında, akıllı telefonların sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekranlara sahip olabileceği yer alıyor.

Ayrıca Apple'ın, iPhone 14 Pro'larda bulunan "Dinamik Ada" ekran tasarımını iPhone 15 serisindeki tüm modellere getirmesi bekleniyor.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin ise A17 çipinden güç alması ve 8GB RAM'e sahip olacağı düşünülüyor.

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