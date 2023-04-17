Vergisiz iPhone 11-12 -13 ve 14 fiyatları belli oldu. Öğrencilere vergisiz iPhone fırsatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerin ilk alımlarda vergisiz cep telefonu alabileceğini duyurduktan sonra vergisiz iPhone fiyatları da ortaya çıktı.

Vergisiz iPhone 11-12 -13 ve 14 fiyatları belli oldu. Öğrencilere vergisiz iPhone fırsatı

B Gazete'de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında gençlere yönelik açıklamlarda bulunarak, vergisiz telefon, bilgisayar ve ücretsiz 10 GB internet verileceğini söylemişti.

Bu duyurunun ardından dünyada popüler olan iPhone fiyatları araştırılmaya başlandı. iPhone 14 piyasaya çıktıktan sonra Türkiye’de 40 bin liradan satılmaya başladı. Şu anda güncel vergi sistemine göre 10 bin TL’ye Türkiye’ye giriş yapan bir cihaz, 19 bin 650 TL’den satılıyor.

ip.jpg

İŞTE VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI

iPhone 14 Pro 128 GB

41 bin 999 TL (Fiyat)

21 bin 383 TL (Vergisiz fiyat)

iPhone 14 Pro Max 128 GB

45 bin 999 TL (Fiyat)

23 bin 414 TL (Vergisiz fiyat)

iPhone 14 128 GB

32 bin 999 TL (Fiyat)

16 bin 803 TL(Vergisiz fiyat)

iPhone 13 128 GB

27 bin 999 TL (Fiyat)

14 bin 255 TL(Vergisiz fiyat)

iPhone 13 mini 64 GB

24 bin 999 TL (Fiyat)

12 bin 722 TL(Vergisiz fiyat)

iPhone 12 64 GB

24 bin 999 TL (Fiyat)

12 bin 722 TL(Vergisiz fiyat)

iPhone SE 64 GB

16 bin 999 TL (Fiyat)

8 bin 660 TL(Vergisiz fiyat)

iPhone 14 Plus 128 GB

36 bin 999 TL (Fiyat)

18 bin 834 TL(Vergisiz fiyat)

Öte yandan yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.

İlgili Haberler
iPhone 15 Pro Max’in tasarımı ortaya çıktı. İşte yeni tasarım
Spotify'dan sadece iPhone kullanıcılarına özel yenilik. Android kullanıcıları çok kıskanacak
iPhone 15 Pro Max'ın fiyatı dudak uçuklatacak. Tarihin en pahalı telefonu olabilir
IPhone’lara o özellik geldi. Uzun zamandır bekleniyordu
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı