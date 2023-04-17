Vergisiz iPhone 11-12 -13 ve 14 fiyatları belli oldu. Öğrencilere vergisiz iPhone fırsatı

B Gazete'de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında gençlere yönelik açıklamlarda bulunarak, vergisiz telefon, bilgisayar ve ücretsiz 10 GB internet verileceğini söylemişti.

Bu duyurunun ardından dünyada popüler olan iPhone fiyatları araştırılmaya başlandı. iPhone 14 piyasaya çıktıktan sonra Türkiye’de 40 bin liradan satılmaya başladı. Şu anda güncel vergi sistemine göre 10 bin TL’ye Türkiye’ye giriş yapan bir cihaz, 19 bin 650 TL’den satılıyor.

İŞTE VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI

iPhone 14 Pro 128 GB

41 bin 999 TL (Fiyat)

21 bin 383 TL (Vergisiz fiyat)

iPhone 14 Pro Max 128 GB

45 bin 999 TL (Fiyat)

23 bin 414 TL (Vergisiz fiyat)

iPhone 14 128 GB

32 bin 999 TL (Fiyat)

16 bin 803 TL(Vergisiz fiyat)

iPhone 13 128 GB

27 bin 999 TL (Fiyat)

14 bin 255 TL(Vergisiz fiyat)

iPhone 13 mini 64 GB

24 bin 999 TL (Fiyat)

12 bin 722 TL(Vergisiz fiyat)

iPhone 12 64 GB

24 bin 999 TL (Fiyat)

12 bin 722 TL(Vergisiz fiyat)

iPhone SE 64 GB

16 bin 999 TL (Fiyat)

8 bin 660 TL(Vergisiz fiyat)

iPhone 14 Plus 128 GB

36 bin 999 TL (Fiyat)

18 bin 834 TL(Vergisiz fiyat)

Öte yandan yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.