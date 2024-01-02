iPhone 15 Pro’da yeni bir hata çıktı

iPhone 15 Pro ve Pro Max hem özellikleri hem de materyal seçimi ile diğer modellerden ayrı tutulmuştu.

15 Pro Max titanyum çerçeve ile satışa sunulmuş olduğu için arka cam panel hatasıyla kullanıcıların tepkisini topladı.

IPHONE 15 PRO'DAKİ SORUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

Reddit’te bir iPhone 15 Pro kullanıcısı, paylaştığı resimlerle ortaya çıkan sorun, arka cam panelin sol köşesinde bir deformasyonu gözler önüne serdi.

Tüketici kendi cihazında meydana gelen sorunun Reddit aracılığıyla diğer kullanıcılarda olup olmadığını öğrenmek istedi. Kullanıcının yaptığı paylaşıma göre bu deformasyonun sebebi cam arka panelden sızan yapışkandı. Telefonun arka tarafında bir yapışkanlık hissettiğini belirten kullanıcı, bu rahatsız edici yapışkanı sökmeye çalıştı.

SORUNA ÇÖZÜM BULUNDU

Bu sırada cam panelde bu tür bir deformasyon oluştu. Daha sonra ise bir başka kullanıcı aynı sorunu yaşadığını belirtti. Apple Store’a giden bu kullanıcı sorununa çözüm buldu.

Kullanıcıya Apple Store’da iPhone 15 Pro cam panel hatası için yapıştırıcının yanlış uygulandığı söylendi. Cam panel değişimi düzgün bir montajla yapılan iPhone 15 Pro’yu App Stroe tekrar verildi.