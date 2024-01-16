İPhone 16 ne zaman çıkacak? İşte fiyatı özellikleri ve çıkış tarihi…

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro, Apple'ın 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni akıllı telefon modelleridir. Bu modeller, daha büyük ekranlar, daha iyi kameralar ve daha güçlü işlemciler gibi birçok yenilik sunacak. Ancak, bazı sorunlar da beraberinde gelebilir.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro, Eylül 2024'te düzenlenecek olan bir etkinlikle tanıtılması bekleniyor. Bu, Apple'ın her yıl yaptığı bir geleneğe uyuyor. Fakat, üretimde yaşanabilecek aksaklıklar, bu tarihin değişmesine neden olabilir.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun tasarımı, önceki modellere göre farklılık gösterecek. Özellikle, ekran boyutları büyüyecek. Unknownz21 adlı bir kaynağa göre, iPhone 16 Pro 6,3 inç, iPhone 16 Pro Max 6,9 inç ekranlara sahip olacak. Bu, iPhone 15 serisinden daha büyük demek. Ancak, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri, aynı ekran boyutlarını koruyacak.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun kameraları da geliştirilecek. iPhone 15 Pro Max'te kullanılan "tetra-prism" adlı bir zoom lensi, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te de yer alacak. Bu lens, kullanıcılara daha fazla optik yakınlaştırma imkanı verecek.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun donanımı da güçlenecek. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te 8 GB RAM bulunuyordu. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri de aynı RAM miktarına sahip olacak.

Ayrıca, A17 Pro adlı yeni bir işlemci kullanılacak. Bu işlemci, daha yüksek performans sağlayacak.

Fakat, bu da pil ömrünü kısaltabilir.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun bir diğer yeniliği de Wi-Fi 7 desteği olacak. Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E'ye göre dört kat daha hızlı bir kablosuz bağlantı sunacak. Bu da, 40 Gbps'yi geçen yüksek veri aktarım hızları anlamına geliyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro, Apple'ın yeni akıllı telefon serisi olarak dikkat çekiyor. Bu modeller, birçok yeni özellik ve iyileştirme ile gelecek. Ancak, bazı olası sorunlar da göz ardı edilmemeli. Bu modellerin ne kadar başarılı olacağını görmek için Eylül 2024'teki lansman etkinliğini beklemek gerekiyor.