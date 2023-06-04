iPhone’lara iOS 17 ne zaman gelecek? İşte güncellemeyle gelmesi beklenen özellikler

Editör: Ersoy ÖZDEM

Apple, yarın gerçekleştireceği etkinlikte yeni sürüm olan iOS 17'nin detaylarını açıklayacak.

iOS 16 sürümünü geçtiğimiz Eylül ayında erişime açmıştı. Bu durumu bir gelenek haline getiren Apple’ın yine aynı yolu izleyeceği ifade ediliyor.

iOS 17'nin çıkış tarihi için Eylül ayı kesin gibi aktarılıyor. Apple yeni güncellemeyi iPhone 15 serisiyle birlikte kullanıcılara sunacak. Buna ek olarak yaz aylarında Beta programları uygulanacak.

İşte iOS 17 ile sunulması beklenen bazı özellikler:

-Kilit Ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

-Özel Kilit Ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

-Apple Music şarkı sözlerinin Kilit Ekranında görüntülenebilir olması

-Apple Music’e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

-Uygulama Kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

-Kontrol Merkezi tasarım değişiklikleri

-El feneri parlaklık kaydırıcısı (Artık parlaklık seviyesi tıpkı ses ayarlarında olduğu gibi değiştirilebilecek)

iOS 17 alacak modeller;

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone SE 2023

iPhone SE 2022

iPhone 12 serisi

iPhone 11 serisi

iPhone XS ve XS Max

iPhone XR

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone X