Apple kullanıcıları için acil durum uygulamaları

Apple’ın mobil işletim sistemi olan iOS, kullanıcının acil durumlar için önemli kişileri belirlemesine ve acil durum durumunda otomatik olarak aramalarını sağlaması ile bilinmektedir. Ayrıca Apple uygulamalarından, “Acil Durum Modu” adlı bir özelliği sunmaktadır. Bu mod, cihazın ekranında acil durumda olan bir kişi tarafından hızlıca açılabileceği bir düğmeyi göstermektedir. Bu düğme, kullanıcının acil durum hizmetleriyle otomatik olarak bağlantı kurmasını sağlar.

Ayrıca, Apple’ın mobil işletim sistemi iOS 15 ile birlikte, kullanıcıların Sağlık uygulamasında “Acil Durum” bilgilerini depolamasına olanak tanır.

Apple'ın acil bir durum olması durumunda kullanıcıya dair sakladığı bilgiler kan grubu, tıbbi durumlar, ilaçlar, alerjiler ve diğer önemli sağlık bilgilerini içerir. Bu bilgiler, kullanıcının cihazının kilitli ekranında görüntülenebilir, böylece acil durumda tıbbi yardım görevlileri veya diğer yardım ekipleri bu bilgileri hızlıca görebilir ve kullanıcının sağlık durumuna uygun bir şekilde müdahale edebilir.

Apple Watch’un düşme algılama ve kalp atış hızı takibi özellikleri, iOS’un “Acil Durum Modu” ve “Acil Durum” bilgileri özellikleri gibi bu özellikler sayesinde, acil durumlarda kullanıcıların hayatını kurtarmaya yardımcı olabilir.

Bunlara ek olarak iPhone 14 serisi ile gelen Kaza Algılama ve Uydu Bağlantısı özellikleri afet gibi internet ve GSM erişimini etkileyen durumlarda oldukça yararlı bir şekilde kullanılabilmektedir.