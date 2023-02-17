Apple cihazlara yeni emojiler yolda. 31 emoji açıklandı

Apple ve Google gibi teknoloji şirketleri yeni emojileri bünyelerine katacaklarını duyurdu. Unicode Konsorsiyum, emoji 5.0 sürümünü tamamladı ve iOS 16.4 beta sürümüne dahil edilecek 31 yeni emoji eklediğini belirtti.

Bu güncellemede en çok beklenen emojilerden biri pembe renkli kalp oldu. Pembe, klasik kırmızı kalbin daha parlak ve daha canlı bir tonu ve genellikle sevgi, ilgi ve destek ile ilişkilendiriliyor. Diğer yeni emojiler arasında karga, denizanası, geyik ve çok daha fazlası bulunuyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Unicode Konsorsiyumu Eylül 2022’de yeni emojileri belirlemiş olsa da, teknoloji şirketlerinin güncelleme yayınlaması zaman alabilir. Örneğin Apple, Eylül 2021’de 123 yeni emojiyi onayladı, ancak Mart 2022’de yayınlanan iOS 15.4’e kadar bunları paylaşmadı. Bu gecikme, yazılım güncellemelerinin uyumluluğu sağlamak için kararlılık süreci testinden kaynaklanıyor.

Titreyen yüz, birbirini iten iki el ve pembe kalp emojisi dahil olmak üzere yeni emoji tasarımları iOS 16.4 beta sürümünün bir parçası olarak iPhone kullanıcılarına sunulacak. Fakat yeni emojiler, şimdilik sadece iOS 16.4 beta’da bulundukları için, Android‘de veya diğer iOS sürümlerinde görünmeyebilir.