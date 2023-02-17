17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Apple'ın katlanabilir telefonunda tuşlar kullanılabilir: Analistlerden flaş açıklama

Apple'ın ilk katlanır iPhone'ununv düğmelere sahip olup olamayacağı konusunda analistler bazı çıkarımlarda bulundu. Ortaya çıkan yeni patentlere göre, tasarımda tuş olmayabilir.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:42
Takip Et

Apple'ın katlanabilir cihazında tuş olabilir

Apple'ın katlanabilir telefonunda tuşlar kullanılabilir: Analistlerden flaş açıklama
+
Aa
-

Apple'ın ilk iPhone'u, dokunmatik ekranların benimsemesinde bir dönüm noktası olmuştu. Şirketin, gelecekteki iPhone modellerinın ilk katlanabilir iPhone'unun işleri bir kez daha değiştirebileceği ifade edildi.

İlk olarak Apple Insider tarafından tespit edilen Apple, fiziksel düğmeye sahip olmayan, dokunmaya duyarlı katı hal düğmelerinin kullanımını amaçlayan yeni bir patent aldı.

“Ekran ve Dokunmatik Sensör Yapılarına Sahip Elektronik Cihazlar” başlıklı patent, “kontrol devrelerinin, pillerin ve diğer bileşenlerin” bir iPhone kasasının “duvarları” içinde nasıl oturacağını ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Bu duvarlar “opak kısımlara ve şeffaf kısımlara sahip olabilir” diye devam eden belgede, “opak plastik, metal, fiber-kompozit malzemeler ve diğer malzeme katmanlarını içerebilir” yazıyor.

Daha önce de iPhone 15'in dokunmatik güç ve ses düğmelerine sahip olabileceğine dair söylentiler duyulmuştu ve bu yeni Apple patenti, söylentileri destekliyor gibi gözüküyor.

Apple'ın potansiyel bir katlanabilir telefonu gösteren çözümü ise daha ilgi çekici olabilir. Apple, katlanabilen bir iPhone'un temel çizimlerinin yanı sıra, dokunmatik sensörlerin “gözle görülmeyecek kadar küçük ince metal hatlardan” oluşan “yan duvarlar” içine nasıl oturacağını da açıklıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
2
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
3
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
4
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
5
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
7
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿YouTube CEO'su istifa etmişti. Yerine gelecek isim belli oldu
﻿YouTube CEO'su istifa etmişti. Yerine gelecek isim belli oldu
﻿YouTube CEO'su istifa etmişti. Yerine gelecek isim belli oldu
﻿Trabzonspor Basel maçında depremzedeler için toplanan bağış belli oldu
﻿Trabzonspor Basel maçında depremzedeler için toplanan bağış belli oldu
﻿Trabzonspor Basel maçında depremzedeler için toplanan bağış belli oldu
﻿Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı
﻿Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı
﻿Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı
﻿Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
﻿Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
﻿Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.