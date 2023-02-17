Apple'ın katlanabilir telefonunda tuşlar kullanılabilir: Analistlerden flaş açıklama

Apple'ın ilk iPhone'u, dokunmatik ekranların benimsemesinde bir dönüm noktası olmuştu. Şirketin, gelecekteki iPhone modellerinın ilk katlanabilir iPhone'unun işleri bir kez daha değiştirebileceği ifade edildi.

İlk olarak Apple Insider tarafından tespit edilen Apple, fiziksel düğmeye sahip olmayan, dokunmaya duyarlı katı hal düğmelerinin kullanımını amaçlayan yeni bir patent aldı.

“Ekran ve Dokunmatik Sensör Yapılarına Sahip Elektronik Cihazlar” başlıklı patent, “kontrol devrelerinin, pillerin ve diğer bileşenlerin” bir iPhone kasasının “duvarları” içinde nasıl oturacağını ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Bu duvarlar “opak kısımlara ve şeffaf kısımlara sahip olabilir” diye devam eden belgede, “opak plastik, metal, fiber-kompozit malzemeler ve diğer malzeme katmanlarını içerebilir” yazıyor.

Daha önce de iPhone 15'in dokunmatik güç ve ses düğmelerine sahip olabileceğine dair söylentiler duyulmuştu ve bu yeni Apple patenti, söylentileri destekliyor gibi gözüküyor.

Apple'ın potansiyel bir katlanabilir telefonu gösteren çözümü ise daha ilgi çekici olabilir. Apple, katlanabilen bir iPhone'un temel çizimlerinin yanı sıra, dokunmatik sensörlerin “gözle görülmeyecek kadar küçük ince metal hatlardan” oluşan “yan duvarlar” içine nasıl oturacağını da açıklıyor.