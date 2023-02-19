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iPhone 15'in USB-C girişi nasıl görünecek

İnternet ortamından sızan bir fotoğrafta iPhone 15 olduğu iddia edilen bir cihaz paylaşılıyor. Bu fotoğraftaki detay ise gözlerden kaçmıyor.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:52
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iPhonelardaki usb-c girişinin nasıl göründüğü ortaya çıktı

iPhone 15'in USB-C girişi nasıl görünecek
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iPhone 15 serisinin Lightning yerine bir USB-C konektörüne sahip olacağı ifade edildi. Avrupa Birliği'nin yeni yasaları iPhone üreticisini Lightning'i terk etmeye zorladığı aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve iPhone'larda USB-C kullanımının ilk sinyallerini veren CAD çizimlerinden sonra, bu kez de bir iPhone 15 Pro'ya ait olduğu söylenen fotoğraf ortaya çıktı.

Sızıntıları ile tanınan MacRumors sitesinde yayınlanan bu yeni görüntü, Unknownz21 adlı bir Twitter kullanıcısından geldi.

iPhone'larla ilgili diğer tüm sızıntılarda olduğu gibi, bu noktada görüntüyü doğrulamanın bir yolu yok. Fotoğrafta iPhone olabilecek bir cihazın alt tarafına bakıyoruz. USB-C portunu çevreleyen vidalar ve bu vidaların her iki yanındaki hoparlörler tanıdık geliyor. Mevcut herhangi bir iPhone'un alt kısmını incelerken bunları görmek mümkün olarak tanımlandı. Ama bir iPhone'da USB-C portunu görmek imkansız olacak tanımlandı.

Bu fotoğrafın gerçek olması durumunda iPhone 15 tasarım detayı da ortaya çıkmış oluyor. Ekran kenarları düz yerine kıvrımlı hale geliyor.

Görüntüdeki iPhone 15 Pro ise, o zaman farklı bir metale bakılıyor olunabilir. Apple, iPhone 15 Pro modellerinde paslanmaz çelik yerine titanyum kullanabilir.

Tüm iPhone 15 modellerinin USB-C bağlantısı sunması bekleniyor. Ancak yalnızca Pro serisi yüksek aktarım hızlarına sahip olacak. Temel iPhone 15 ve Plus, Lightning'de mevcut olan hızlarda kalacak.

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