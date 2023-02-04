iOS 17 alamayacak IPhone modelleri belli oldu

Gelecek aylarda Apple iOS 17 güncellemesini yayınlayacak. Eski modellerin bazılarında güncelleme desteklenmeyecek.

Bu güncellemenin desteklemeyeceği modeller de belli oldu.

ÜÇ İPHONE MODELİ İOS 17 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de yeni güncellemesini Haziran ayında tanıtacak. Teknoloji devi firma, güncellemelerini WWDC’de ( Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı) anlatacak.

Firma, bu konferansta tanıtım yaparken güncellemenin neredeyse bütün içeriğini sunuyor. Fakat ilk güncellemesinde direkt hepsini yayınlamıyor. Onları genel olarak iPhone kullanıcılarına sene içinde yaptığı güncellemelerle kademe kademe getiriyor.

Öte yandan Apple, bazı eski iPhone modellerinde de iOS 17 güncellemesinin desteğini kesecek. Teknolojik ürünleri için uzun süre yazılım desteği vermesiyle bilinen şirketin A11 Bionic işlemcisini barındıran modelleri için yazılım desteğini kesmesi bekleniyor.

İOS 17 ALMAYACAK İPHONE MODELLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X