İpi çekilen hakemleri tek tek açıkladı. Şerafettin Tilki 'Sıkı durun' diyerek her şeyi yazdı

Balıklama konuya dalıyorum!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan için, “Bakalım bundan böyle görev alabilecek mi” diyerek biletini kesmişti!

Oysa MHK kendisinden saçlarını kesmesini istemişti hatırlayın.

Peki aslında yine arka planda ne oldu. Ona bakalım.

Doğan maç esnasında Mehmet Büyükekşi’yi aradı ama ulaşamadı. MHK Başkanı ile konuştu. Canlı canlı, heyecanlı!

‘Sadece bizim değil. Hiç bir maçta bu şahsa görev veremezsiniz’ diye kestirip attı.

İbanoğlu şaşkın. Durumu Büyükekşi’ye iletti. Ortak çözüm şu oldu. Kalkavan, saçlarını da kesmeyip sıkıntı yaratmıştı. Üstüne derbideki hataları bardağı taşırdı. Kalkavan için kalem kırıldı. Ligin ilk devresinde görev verilmemesi sözlü olarak kararlaştırıldı.

Bu durum hakeme bildirilmedi. Haftalık görevlendirmede kendisi görsün diye prensip kararı belirlendi. Bunun Türkçe meali şu: Biz senin ile çalışmak istemiyoruz. Kovmuyoruz da. En iyisi kendin düdüğünü as..

İki sezondur Ahmet Nur Çebi. Bazen Dursun Özbek. Son haftalarda Ali Koç hakemler hakkında isyan ettiler. Bayrak açtılar adeta. Ama değişen durum olmadı. Trabzon Başkanı Doğan’ın bir sözü ile anında icraata nasıl geçildi?

İşte burada siyaset devreye girdi. Doğan’ın çıkışı sonrası, Trabzon lobisi, ne spor bakanı bıraktı, ne başka bakan, ne de vekil. Olayı en tavandan, tabana taşıdılar. Doğan konuşup sustu. Gerisini, siyasi erk halletti. Federasyon başkanı ve yönetimi ses çıkarmadı. Talimat yükseklerden, yüceden.

Bir ay doğar, yükseklerden yüceden.. türküsü gibi..

Büyükekşi, basın toplantısı yaptı. Konulara değinmedi. Görüntü var, ses yok yani.

Şimdi ne olacak. Elbette hep birlikte göreceğiz. Ama Kalkavan’ın ipi çekildi! Sıkı durun. Sadece bunun ile kalınmayacak.

Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdülkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Sarper Barış Saka için de Kalkavan misali gelişmeler bekleniyor.

VAR hakemleri konusunda ise tam liste masada. Hüseyin Göçek, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Suat Arslanboğa, Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu, Bülent Birincioğlu ve Emre Malok.

Yani madem Trabzonspor’un çıkışı kelle alıyor, üç büyükler gölgede kalmasın düşüncesi ile hareket edilecek. Ligin ikinci devresinde yarı otomatik ofsayt sistemi devreye alınacağından, başkanların listesine göre hakemler yeniden dizayn edilecek.

Hep yazıyoruz. Ülkemizde en çok konuşulan konu; futbol ve siyaset. Üçgeni ticaret tamamlıyor. Her ne kadar, birimimize karışmıyoruz dense de, öyle değil. Bu olay sadece son örnek.