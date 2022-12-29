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Sırbistan ve Kosova gerginliğinde önemli adım. Bu sabahtan itibaren başlıyor

Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarındaki Raşka Kışlasında Kosovalı Sırplarla bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 04:46
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Sırp lider Vucic, Kosova ile gerginliğe neden olan barikatlarla ilgili açıklamada bulundu

Sırbistan ve Kosova gerginliğinde önemli adım. Bu sabahtan itibaren başlıyor
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Oldukça zor bir gece ve görüşme geçirdiklerini ifade Vucic, "Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim. Barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum." dedi.

Vucic, Kosovalı Sırplar arasında güvensizlik duygusunun devam ettiğini belirterek, "Perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Bu 2 saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak." diye konuştu.

Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini değerlendiren Vucic, "Böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler." ifadelerini kullandı.

ESKİ SIRP POLİS MEMURUNUN CEZASI EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ 

Bu arada, Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesinin ardından, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ortak bir açıklama yaptı.

AB ve ABD'nin açıklamasının ardından Vucic ile bir araya gelen Sırbistan Hükûmeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosovalı Sırpların taleplerinin yerine getirilmesi noktasında AB ve ABD'den garanti aldıklarını belirtti.

Petkovic, AB ve ABD'den barikatlarda yer alan Sırpların gözaltına alınması veya sürgün edilmesine ilişkin bir listenin olmadığını öğrendiklerini ifade ederek, Kosova Güvenlik Gücü’nün, Kosova'nın kuzeyine gitmesi için mevcut anlaşmalara göre önceden NATO’nun Kosova’daki Barış Gücünün (KFOR) komutanının onayını alması gerektiği hususunda da açıklama yapıldığını kaydetti. (AA)

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Sedef Kıymet
29.12.2022 05:04
KOSOVA yı RAHAT BIRAK. yah. dünyası. Din kavramını bitirin. Zaten bu dünyanın uydurması. Mantığa, doğru olmaya GEÇİN.  
 
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