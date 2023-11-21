Tarihe damga vuran ajanlar ortaya çıktı. Kullandıkları haberleşme yöntemi şaşırttı

Aktüel Tarih Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, tarihin ilk casusları Firavunlar görevlendirdi. Köleleri arasına casuslar göndererek, çok çalışmayanları tespit ettiler. Casusluğun içeride işe yaradığı anlaşılınca düşmanların arasına da onları sızdıran Firavunlar, papirüslere sayısız istihbarat hikayesi bıraktı.

MEHDİ'NİN ENDÜLÜS'TEKİ CASUSU

Cafer kendini bir gün halifenin casusu olarak buldu. Kurtuba'ya gitti. O, Müslümanlara, En- dülüs'te uçan kuştan bile haberdar olduğunu gösterdi.

TRUVA ATI'NI YOLLAYAN YUNAN İSTİHBARATI

Truva-Yunan savaşlarının en vurucu anı olan Truva Atı hadisesi, tarih boyunca insanlara zaferin sadece bilek gücüyle kazanılamayacağını, gayrinizami harbin de her daim savaşın temel meselesi olduğunu kanıtladı.

MİHALOĞLU'NUN ENSELEDİĞİ MACAR CASUSU AGSILLA GON

Michael Szilágyi,

Osmanlı topraklarında casusluk ederken, akıncı Mihaloğlu Ali Bey tarafından yakalandı ve bedelini başının vücudundan ayrılmasıyla ödedi.

TARİHİN İLK DERİN DEVLET ÖRGÜTÜ

Imparator Domitianus tarihin ilk derin devletini kurdu. Örgütün birincil görevi imparatorun elini kirletmeden suikastlar düzenlemekti. Frumen- tarii'den korkanlar, kendilerini korumak için karşı casusluk örgütü kurdu.

KAHRAMAN MI? HAİN Mİ? İKİSİ DE DEĞİL ÇÜNKÜ CASUS...

Benedict Arnold, Amerika Bağımsızlık Savaşları sırasında görev almış bir subaydı. George Washin- gton onu tümgenerallik rütbesine çıkarmış ve yürekten bir güven duymuştu ama, Amerikan tarihinin en büyük "hain "lerinden biri oldu. Bir gün New York'taki kaleyi İngiliz kuvvetlerine teslim etmek için anlaşma yaptı. Sonrasında, yıllar yılı İngilizler lehine çalıştığı ortaya çıktı. O bir İngiliz kahramanı, bir Amerikan hainiydi.

JAMES BOND’A İLHAM VEREN GİZLİ AJAN

Sidney Reilly Bolşevikler arasına sızdı. İngiltere'yle anlaşarak kaynakçı kılığında Rus silah fabrikalarında çalıştı, itfaiyeci gibi davranarak Rus şehirlerinin haritalarını İngilizlere sattı. Sonunda ifşa oldu ve sorgusu bitmeden öldürüldü.

TÜRK CASUS FBI 'AJAMES BOND'A SIZDI

Hüseyin Yıldırım, Berlin'de araba tamir ederken bir anda Alman ajanı olarak FBI'a karıştı. Amerika'yı 2.5 milyar dolar zarara uğratti ancak 1989'da yakalandığında 15 yıl hapse mahkum oldu.

SOVYETLER YIKILDI, KGB UNUTMADI

Oleg Gordievsky, SovyetLerin Londra ajanı olmasına rağmen İngilizlere yardım etti. İfşa olunca Kraliçe için yemin ederek İngiltere'de yaşamaya başladı. Ancak ihaneti unutmayan KGB, Sovyetler yıkılsa da 2008'de onu öldürmeye çalıştı.

HABERLEŞME YÖNTEMLERİ

Haberleşme yöntemlerinden biri pençe tüpleri ve maillerdir. Kuşların kuyruklarına yazılan şifreler anahtardır.

Bir diğer yöntem ise Sultan güvercini ve fotoğrafçı kuşlardır.