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Irak’ta silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Irak’ın Diyala kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:13
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Irak’ta silahlı saldırı: 8 ölü, 3 yaralı

Irak’ta silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Irak’ın Diyala kentine bağlı Halis ilçesindeki el-Bubali köyüne silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Saldırganların ilk olarak yoldan geçen sivil araçlara, ardından olay yerinde toplanan kalabalık grubun üzerine ateş açtığı ifade edildi. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu belirtilerek, saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının terör örgütü IŞİD tarafından düzenlediği tahmin ediliyor.(AA)
 

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