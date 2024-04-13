İran İsrail’e saldıracak mı? Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor

İsrail’in Şam’daki İran Konsolosluğu’na düzenlediği saldırı sonrası bölgede tansiyon artamaya devam ediyor. İran’ın ‘Cezalandıracağız’ açıklaması sonrası İsrail’e olası bir saldırı gündemdeki yerini koruyor. ABD medyası İran’ın İsrail’i önümüzdeki günlerde vurmasının beklendiğini yazarken peş peşe yeni açıklamalar ve gelişmeler geldi.

HİZBULLAH’TAN İSRAİL’E SALDIRI

Tüm dünya saldırının İran’dan gelmesini beklerken Hizbullah’tan İsrail’e saldırı geldi. Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail’e roket saldırısı düzenledi. Hizbullah, İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara karşılık İsrail’in Yukarı Celil’de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu ifade edildiğini açıkladı.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise Hizbullah'tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Hizbullah'ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Olası İran saldırısı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower Kızıldeniz'de kuzeye doğru harekete geçti.

Öte yandan ABD Başkanı Biden ise İran’ın İsrail’e olası saldırısı hakkında konuştu. İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya Biden, "Güvenli bir bilgi almak isterdim ancak beklentim her an olabileceği yönünde” yanıtını verdi.

Biden, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

ALMANYA “İRAN’DAN ÇIKIN” ÇAĞRISI YAPTI

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşları İran’ı terk etmeleri konusunda uyarıldı. İran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde tırmanması riskinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Alman vatandaşları keyfi olarak tutuklanma, sorgulanma ve uzun hapis cezalarına çarptırılma riski altındadır. İran ve Alman vatandaşlığına sahip çifte vatandaşlar özellikle risk altındadır” ifadeleri kullanıldı. Gerilimin tırmanması nedeniyle hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği vurgulandı.