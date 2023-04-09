Başörtüsü takmayanlar kameralarla tespit edilecek. İran’dan yeni uygulama

Polis tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, kuralları ihlal ettiği belirlenenlerin "sonuçlarına ilişkin uyarı mesajları" alacağı bildirildi.

İran devlet medyasına göre, polis açıklamasında bu hamlenin "başörtüsü kanununa karşı direnişi önlemeye" yönelik olduğu belirtildi ve bu tür direnişlerin ülkenin manevi imajını zedeleyerek güvensizlik yaydığı ifade edildi.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" için "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümüyle başlayan süreçte, giderek daha fazla kadın İslam Cumhuriyeti'nin kıyafet kanunlarını protesto ederek başörtüsü takmayı reddediyor.

Amini'nin ölümü sonrası ülkede geniş çaplı protesto gösterileri başlamış, polis şiddet kullanarak protestolara müdahale etmişti.

Kadınlar, tutuklanma riskiyle karşı karşıya olmalarına rağmen yine de halka açık mekanlarda başörtüsü direnişini devam ettiyor.

Polis cumartesi günü yaptığı açıklamada iş yeri sahiplerine de "özenli denetimleriyle toplumsal normlara uyulup uyulmadığını ciddiyetle takip etmeleri" çağrısında bulundu.

Şeriat kanunlarının uygulandığı İran'ın kıyafet kurallarına göre, kadınlar vücut hatlarını gizlemek için uzun, bol kıyafetler giymek ve saçlarını örtmek zorunda.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda, başörtüsünü "İran ulusunun uygarlık temellerinden ve İslam Cumhuriyeti'nin pratik ilkelerinden biri" şeklinde tanımlayarak bu konuda geri adım atılmayacağını açıklamıştı.

Bakanlık ayrıca halkı "başı açık kadınların karşısında durmaya" çağırmıştı.