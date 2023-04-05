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Türk pasaportunun düştüğü içler acısı durum. İranlı emlakçı Ortadoğulu müşterilerinin yeni pasaportlarını masaya fırlattı

İranlı emlakçı yayınladığı videoda önünde onlarca pasaportun olduğu görüntüleri TikTok hesabından paylaştı. Müzik eşliğinde masaya fırlattığı pasaport görüntüleri tepki çekti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 23:34
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Türk pasaportunun düştüğü içler acısı durum. İranlı emlakçı Ortadoğulu müşterilerinin yeni pasaportlarını masaya fırlattı

Türk pasaportunun düştüğü içler acısı durum. İranlı emlakçı Ortadoğulu müşterilerinin yeni pasaportlarını masaya fırlattı
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İranlılar, Türkiye’de konut yatırımı yaparak Türk vatandaşlığına başvurma fırsatı buluyor. İran’da para transferi yapmanın zorluğu nedeniyle Türkiye’yi tercih eden İranlılar, ABD’nin ekonomik yaptırımları nedeniyle kaybettikleri yatırımlarını geri kazanmanın yollarını arıyor.

Son yıllarda Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları artan İranlılar, Türk vatandaşlığına başvurabilmek için gereken şartları da kolayca yerine getiriyorlar. Daha önce 1 milyon dolarlık mülk edinme şartı bulunan vatandaşlık başvurusu için, artık 250 bin dolarlık konut yatırımı yeterli oluyor.

Bu durumu fırsat bilen İranlı bir emlakçı, TikTok hesabından yayınladığı videoda  Ortadoğulu müşterilerinin Türk vatandaşlığına aldığı pasaportları sergiliyor. Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle mülk edinme imkanı bulan yabancılar arasında İranlılar da en çok konut edinenler arasında yer alıyor.

Türkiye’deki konut yatırımları, orta sınıf İranlılar için Amerika’nın İran Merkez Bankası’nı hedef alan yaptırımlar sonrasında artan zorluklardan kaçmak için bir çıkış yolu olarak görülüyor.

Ancak, Türk vatandaşlığına başvurmak için gereken konut yatırımının yanı sıra, başvuru sahiplerinin 3 yıl boyunca konutlarını satmamaları gerekiyor.

Bu şekilde, Türkiye’deki gayrimenkul piyasası da canlanıyor ve yabancı yatırımcılar için daha fazla fırsat sunuyor.

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