Gerilimlerin son bulması için önemli bir adım. Ortadoğu'da 7 yıl sonra bir ilk

İki ülke arasında gerilim nedeni olan konuların çözümüne yönelik atılan adımlar arasında büyükelçiliklerin yeniden açılması, uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması yer alıyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşen görüşmesinde, Tahran-Riyad arasında imzalanan ortak bildiride, iki ülkenin vatandaşlarına karşılıklı vize kolaylığı sağlanacağı, resmi ve özel sektör heyetlerinin uçuşlarına ve ikili ziyaretlerine yeniden başlanacağı belirtildi.

Bildiride ayrıca, mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi. İki ülke, sahip oldukları doğal kaynaklara ve ekonomik kapasitelere işaret ederek, karşılıklı işbirliğinin genişletilmesi için tüm engellerin ortadan kaldırılacağı konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde ise iki ülkenin güven ve refahını sağlamaya yönelik tüm imkanları ele aldığı belirtildi. İki bakanın, Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerde yeni ufuklar için işbirliği ve istişare amaçlı ikili görüşmeleri yoğunlaştırmaya istekli oldukları vurgulandı. İran ve Suudi Arabistan'ın, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamak için her alanda işbirliğini artırmaya karar verdikleri açıklandı.