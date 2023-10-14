İran'dan İsrail'e gözdağı. Tansiyonu yükseltecek açıklama

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e Gazze'de işlediği savaş suçlarını durdurma uyarısında bulunarak, Lübnan Hizbullahı dahil "direniş cephesinin elinin tetikte" olduğunu söyledi.

İran'dan İsrail'e gözdağı. Tansiyonu yükseltecek açıklama

İran devlet televizyonuna göre, Abdullahiyan, Irak, Lübnan ve Suriye'yi kapsayan iki günlük bölge turunun sonunda Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki İran büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

İSRAİL’E SERT UYARI

Şu an en önemli konunun İsrail'in savaş suçlarının durdurulması olduğunu belirten Abdullahiyan, "Savaş suçlarını durdurmaları konusunda uyarıyorum. Belki de bir sonraki saat her şey için geç olacak." dedi.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Abdullahiyan, şöyle konuştu:

Direniş Cephesi liderleriyle yaptığım görüşmelerde, siyonist rejimin suçlarına karşılık vermeye karar vermeleri halinde bunun pişman edici olacağını ve işgal altındaki Filistin topraklarının mevcut haritasını değiştireceğini öğrendim.

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Abdullahiyan, "yeni cepheler açılmasına, savaşın genişlemesine veya ateşkese direniş güçlerinin karar vereceğini" belirterek, "Siyonist rejimin savaş suçları devam ederse sıfır saat ilanı direniş hareketinin elindedir. Direniş güçlerinin elleri tetikte." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN-İSRAİL NORMALLEŞME SÜRECİ

Gazze'deki durumun Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine etkisinin sorulması üzerine Abdullahiyan, bu sürecin artık tamamen "masanın dışına atıldığı" yorumunu yaptı.

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