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  • İran'da Emini öfkesi sokağa taştı. 'Örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan genç kadının ölmesiyle ü

İran'da Emini öfkesi sokağa taştı. 'Örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan genç kadının ölmesiyle ülke karıştı

İran'da Emini’nin gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor. Protestolarda 3 kişinin şüpheli şekilde öldüğü açıklandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:19
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İran’da Emini öfkesi sürüyor: 'Örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan kadının ölmesiyle ülke karıştı

İran'da Emini öfkesi sokağa taştı. 'Örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan genç kadının ölmesiyle ülke karıştı
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İran’da 'ahlak polisi' tarafından 'kıyafet kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan ve götürüldüğü karakolda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin öldürülmesini protesto eden gösteriler sürüyor. 

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, eyaletin şehirlerinde düzenlenen gösterilerde 3 kişinin şüpheli şekilde öldüğünü açıkladı.

Zareikuşa, 2 kişinin silahla öldürüldüğünü, bir kişinin ise ölüm nedeninin araştırıldığını belirtti. Vali Zareikuşa, silahlı kuvvetlerin, söz konusu 2 kişinin ölümüne neden olan türde bir silah kullanmadığını söyledi.

Öte yandan muhalif medyaya yansıyan haberlerde ise gösterilerde 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İran’ın resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Emini’nin gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

Kürdistan, Batı Azerbaycan, Kirmanşah, Elburz, Tahran, Gilan, Razavi Horasan, Yezd, Hürremabad, Senendec, Urumiye, Meşhed, Kirman, Mahabad, Divandere ve Bukan’da çeşitli düzeylerde protestolar düzenlendi.

GÖSTERİLERE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Başkent Tahran’ın Veliasr Caddesi, Veliasr Meydanı, Danışcu Parkı, Lale Parkı, Keşaverz Bulvarı, Hicab Caddesi, Fatımi Caddesi, İnkılap Caddesi gibi kalabalık bölgelerinde yoğunlaşan gösterilere çok sayıda İranlı katıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale ederken göstericiler ise çöp konteynerlerini yakarak yollara barikat kurmaya çalıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahale sırasında plastik veya benzeri mermiler kullandığını iddia etti.

Tahran yönetimi aleyhine ve “Diktatöre ölüm”, “Kız kardeşimi öldüreni ben de öldüreceğim” şeklinde sloganlar atan göstericiler, caddelerden ayrılmayacaklarını söyledi.

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. 

 

(Kaynak: AA)

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vatandaş
21.09.2022 10:22
iranlı kadınlar hakkını savunuyorlar artık  
 
Insanları dinden soğuttular bunlar
21.09.2022 09:52
İranda din adına yapılan baskı Türkiyede din adına verilen hukuksuz adalet insanları dinden soğuttu  
 
Murat Atılgan
21.09.2022 09:27
Çöl ve rüzgar nedeniyle, hem erkeklerin hem de kadınların saçı/başı kapalı .YÜCE KURAN'da kadınlara söylenen bu örtünün zaten açık olan göğüslerinin üzerine kadar indirmeleri  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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