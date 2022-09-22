İran cumhurbaşkanı başörtüsü takmayı kabul etmeyen CNN muhabirine röportaj vermeyi reddetti. Hem de New York’ta

CNN muhabiri Christiane Amanpour Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin kendisinden röportaj sırasında başörtüsü takmasını istediğini açıkladı. Amanpour tarafından teklifi reddedilen Reisi röportaja katılmadı.

İran’da ‘ahlak polisi’ tarafından ‘kıyafet kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle gözaltına alınan ve götürüldüğü karakolda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin öldürülmesini protesto eden eylemler sürüyor. Eylemlerde birçok kadın yine İran güçlerince öldürüldü.

İran sokaklarında başörtüsünü çıkarıp yürüyüş düzenleyen ya da başörtüsünü yakan kadınlar görüldüğü gibi sosyal medyada da saçlarını kesen kadınların videoları viral oldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, protestolar sürerken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için geçtiğimiz günlerde New York’a geldi.

RÖPORTAJ TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

CNN muhabiri Christiane Amanpour, Twitter hesabındaki paylaşımda, İran’da devam eden protestolarla ilgili Reisi’yle röportaj yapmak istediğini kendisine iletti. Teklifi kabul edildi ve Amanpour röportaj için hazırlandı.

Amanpour, görüşme için anlaşılan vakitte Reisi’nin gelmediğini, 40 dakika sonraysa bir cumhurbaşkanının ekibinden birinin geldiğini söyledi. Gelen kişi, şu an kutsal aylardan Muharrem ve Safer ayı olduğunu ve Reisi’nin Amanpour’un başörtüsü takmasını istediğini söyledi.

Amanpour, bu teklif hakkında, “Kendisini kibarca reddettim. Başörtüsüyle ilgili hiçbir kanunun veya geleneğin olmadığı New York’tayız. Kendileriyle İran dışında röportaj yaptığımda, daha önceki hiçbir İran cumhurbaşkanının bunu talep etmediğini belirttim” dedi.

Bunun üzerine gelen kişi Amanpour’a “O zaman röportaj gerçekleşmeyecek” yanıtını verdi. Amanpour, başörtüsü takmayı yine reddetti. Bunun üzerine Reisi’nin ekibindeki kişi gitti ve röportaj gerçekleşmedi.