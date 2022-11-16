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İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor

Amini’nin ölümünün ardından ülke genelinde başlayan protestolar nedeniyle 3 kişiye daha idam cezası verildi. İran Yargı Erki Kurumu, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından Amini protestolarına katılan 3 göstericiye daha idam cezası verildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 18:31
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İranda Mahsa Amini protestolarında 3 kişiye daha idam cezası verildi

İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
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Söz konusu göstericilerin, "Ateşsiz silah kullanmak suretiyle devlete savaş açmak", "Kamu kurumunu ateşe vermek", "Gösterilere liderlik yapmak" ve "Kasten adam öldürmek" suçlarıyla idam cezasına mahkum edildikleri bertildi.

Tahran Devrim Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada, protestolar sırasında arabasını kasten güvenlik güçlerinin üzerine süren ve bir polis memurunun ölümüne neden olan göstericinin "Kasten adam öldürmek", "Ulusal güvenliğe karşı suç işlemek" ve "Yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak" suçlamaları ile idam cezası aldığı, diğer göstericinin "Korku ve infiale sebep olacak şekilde ateşsiz silah kullanmak suretiyle devlete savaş açmak" ve Pakdeşt Kaymakamlığını ateşe vermek suçlarından idama mahkum edildiği ve son göstericinin ise yapılan inceleme sonucunda "Kamu malına zarar vermek", "Yol kesme eylemlerine liderlik yaparak yolu araç trafiğine kapamak" ve "Korku ile infiale neden olmak" suçlamalarından idam cezası aldığı belirtildi.

Öte yandan, Devrim Mahkemesi tarafından kimlikleri açıklanmayan her 3 gösterici hakkında verilen cezaların temyize götürülebileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. (İHA)

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