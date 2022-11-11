İranlı milli sporcu protestoculara böyle destek verdi. Seyirciler alkışlarla karşılık verdi

İran'da Mahsa Amini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle” gözaltına alındıktan sonra ölümünün ardından başlayan protestolar devam ederken, İran'ın milli okçularından Parmida Ghasemi de protestolara destek verdi.



Ghasemi, Tahran'da düzenlenen resmi bir ödül töreninde başörtüsünü çıkararak ödülü aldı ve başörtüsünü takmadan devam etti.



Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Tahran'daki Basra Körfezi Kupası okçuluk yarışmasının ardından madalya töreninde başörtüsünü çıkaran bir kadın sporcuyu gösterdi.



Görüntülerde, dereceye giren diğer sporcularla birlikte ödül töreni için kürsüye çıkan Ghasemi'nin başörtüsünü çıkarması üzerine tören alanındaki bazı seyircilerin kendisini desteklediği ve alkışladığı görüldü.



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