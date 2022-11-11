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  • İranlı milli sporcu protestoculara böyle destek verdi. Seyirciler alkışlarla karşılık verdi

İranlı milli sporcu protestoculara böyle destek verdi. Seyirciler alkışlarla karşılık verdi

İran’ın milli okçularından Parmida Ghasemi, İran’daki bir yarışma sonrasında madalya seremonisinde başörtüsünü çıkardı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:52
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İranlı milli sporcu Mahse Amini protestocularına böyle destek verdi. Seyirciler alkışlarla karşılık verdi

İranlı milli sporcu protestoculara böyle destek verdi. Seyirciler alkışlarla karşılık verdi
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İran'da Mahsa Amini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle” gözaltına alındıktan sonra ölümünün ardından başlayan protestolar devam ederken, İran'ın milli okçularından Parmida Ghasemi de protestolara destek verdi.

Ghasemi, Tahran'da düzenlenen resmi bir ödül töreninde başörtüsünü çıkararak ödülü aldı ve başörtüsünü takmadan devam etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Tahran'daki Basra Körfezi Kupası okçuluk yarışmasının ardından madalya töreninde başörtüsünü çıkaran bir kadın sporcuyu gösterdi.

Görüntülerde, dereceye giren diğer sporcularla birlikte ödül töreni için kürsüye çıkan Ghasemi'nin başörtüsünü çıkarması üzerine tören alanındaki bazı seyircilerin kendisini desteklediği ve alkışladığı görüldü.

yenicaggazetesi.com.tr
 

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İranlılar kurtulmak derdinde..
11.11.2022 15:11
Biz anayasaya koyalım  
 
Milli gazeteden..
11.11.2022 15:07
"İran'ın geleceği Türkiye, Türkiye'nin geleceği de İran'dır!"Dr. Fatih Erbakan"  
 
HANEFİ
11.11.2022 15:01
şii iran devleti halkına zorbalık ve zulüm ediyor. gerçek islamı bilseler böyle zorbalık yapmazlar.  
 
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