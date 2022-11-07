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  • İran'dan gösterileri bastırmak için yeni yöntem: Afgan milisler. Türkiye'ye de 1 milyonun üstünde Afgan sokuldu

İran'dan gösterileri bastırmak için yeni yöntem: Afgan milisler. Türkiye'ye de 1 milyonun üstünde Afgan sokuldu

16 Eylül’den bu yana tansiyonun giderek yükseldiği İran’da göstericiler Devrim Muhafızları’nın gösterileri bastırmak için Şii Afgan milis grubu Fatimiyyun Tugayı’nı kullandığını iddia etti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 18:30
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İran'dan gösterileri bastırmak için yeni yöntem: Afgan milisler

İran'dan gösterileri bastırmak için yeni yöntem: Afgan milisler. Türkiye'ye de 1 milyonun üstünde Afgan sokuldu
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Mahsa Emini ateşi, 16 Eylül’den beri devam ediyor. 25’i güvenlik görevlisi olmak üzere 250’den fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolar devam ediyor. Göstericiler, derdest ettikleri bir Fatimiyyun Tugayı mensubunun kimliğini yayınladı. İranlı muhaliflerin iddiasına göre İran Devrim Muhafızları, kendilerine bağlı ve maaşı İran devleti tarafından ödenen Fatimiyyun Tugayı’nı, göstericileri bastırmak ve “kırmak” için kullanıyor.

Fatimiyyun Tugayı, Şii Afganlardan oluşuyor. 2014’te kurulan Afgan milis birliği Fatimiyyun Tugayı, İran devletine bağlı olarak hareket ediyor. Göstericiler, bu Afgan milislerin, muhalif protestocuların üzerine ateş açtığını iddia etti.

TÜRKİYE’YE DE 1 MİLYONUN ÜSTÜNDE AFGAN SOKULDU

AKP iktidarının izlediği yabancı politikası sonucu Suriyeli göçmen sayısının kaçaklarla birlikte 8 milyonları aşarken kayıt dışı Afganların sayısı ise bir milyonu aşmış durumda.

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