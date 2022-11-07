İran'dan gösterileri bastırmak için yeni yöntem: Afgan milisler. Türkiye'ye de 1 milyonun üstünde Afgan sokuldu

Mahsa Emini ateşi, 16 Eylül’den beri devam ediyor. 25’i güvenlik görevlisi olmak üzere 250’den fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolar devam ediyor. Göstericiler, derdest ettikleri bir Fatimiyyun Tugayı mensubunun kimliğini yayınladı. İranlı muhaliflerin iddiasına göre İran Devrim Muhafızları, kendilerine bağlı ve maaşı İran devleti tarafından ödenen Fatimiyyun Tugayı’nı, göstericileri bastırmak ve “kırmak” için kullanıyor.

Fatimiyyun Tugayı, Şii Afganlardan oluşuyor. 2014’te kurulan Afgan milis birliği Fatimiyyun Tugayı, İran devletine bağlı olarak hareket ediyor. Göstericiler, bu Afgan milislerin, muhalif protestocuların üzerine ateş açtığını iddia etti.

TÜRKİYE’YE DE 1 MİLYONUN ÜSTÜNDE AFGAN SOKULDU

AKP iktidarının izlediği yabancı politikası sonucu Suriyeli göçmen sayısının kaçaklarla birlikte 8 milyonları aşarken kayıt dışı Afganların sayısı ise bir milyonu aşmış durumda.