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İran’daki Amini protestoları liselere sıçradı

İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan gösteriler liselere sıçradı. Dersleri boykot eden öğrenciler, başörtülerini çıkararak düzenledikleri protestolarda “Diktatöre ölüm” sloganı attı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 23:42
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İran’daki Amini protestoları liselere sıçradı

İran’daki Amini protestoları liselere sıçradı
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İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsü kullarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösteriler 17’nci gününde devam ediyor. Başkent Tahran’da Üniversite Öğrencileri Sendikasının eylem çağrısı sonrası ülke genelindeki üniversitelerde başlayan eylemler, liselere de sıçradı.

Kız öğrenciler eğitim görevlisini okuldan attı

Kerec şehrindeki bir lisede dersleri boykot eden öğrenciler, sınıflarında asılı olan İran’ın eski Dini Lideri Ayetullah Humeyni ve mevcut Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in resimlerini indirdiler. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, “Mollalar yok olmalı” sloganları atan öğrenciler, eylemlerine okul bahçesinde devam ederken eğitim görevlisi olarak çalışan bir kişiyi de okuldan zorla çıkardıkları görüldü.
Şiraz kentinde onlarca lise öğrencisi kız ise, ana yolu trafiğe kapatarak, “Diktatöre ölüm” sloganları eşliğinde başörtülerini çıkardı.

Lise öğrencileri sosyal medyada akım başlattı

Bazı lise öğrencileri ise, sınıflarında ayakta başları açık şekilde sınıflarında fotoğrafları bulunan Humeyni ve Hamaney’in fotoğraflarına el hareketi yaptıkları sırada çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Üniversitelerdeki gösteriler devam ediyor

Amini’nin ölümü ardından Tahran başta olmak üzere ülkede bulunan bir çok üniversitede gösteriler başlamış ve ardından üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Geçtiğimiz cumartesi günü üniversitelerin tekrardan açılmasıyla birlikte öğrenciler gösterilere kaldıkları yerden devam ediyor. Eylemlere katılan birçok üniversitede sloganlar eşliğinde yürüyüşler yapılırken, diğer üniversitelerde ise oturma eylemi yapılarak dersler boykot edildi.

Protestolarda şu ana kadar 154 kişinin öldüğü öne sürüldü

Norveç merkezli İran İnsan Hakları tarafından dün yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından şimdiye kadar en az 154 kişinin öldürüldüğünü öne sürüldü. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

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