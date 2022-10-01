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İran'da Amini protestoları: Zahidan savaş alanına döndü, ölü sayısı 100'ü geçti

İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında alınmasının ardından yaşamını yitirmesiyle başlayan gösterilerde can kaybı dün 83'e yükseldi. Bugün devam eden olaylarda ise sadece Zahidan kentinde en az 19 kişi öldü. İnsan hakları grupları ise kentteki can kaybını 58 olarak açıkladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 03:07
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İran'da Amini protestoları: Zahidan savaş alanına döndü, ölü sayısı 100'ü geçti

İran'da Amini protestoları: Zahidan savaş alanına döndü, ölü sayısı 100'ü geçti
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İran'da Mahsa Amini'nin 'örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan protestolar şiddetli şekilde devam ediyor. Günlerdir devam eden gösterilerde ölü sayısı dün 83'e yükseldi.

Bugün ise sadece Zahidan kentinde çıkan olaylarda İranlı yetkililerin resmi açıklamasına göre 19 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Ancak İran resmi ajansı IRNA, 'terörist ve isyancıların halka ve karakola saldırması sonucu can kayıplarının yaşandığını' öne süren bir haber geçti.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda ise çok sayıda göstericinin karakolu taş yağmuruna tutmasının ardından göstericilere ateş açıldığını iddia eden görüntüler yayınlandı. Norveç merkezli insan hakları grubu Zahidan kentindeki ölü sayısının 58 olduğunu iddia etti.

9 YABANCI UYRUKLU TUTUKLANDI

İran İstihbarat Bakanlığı ise protestolar sırasında Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, İsveç ve Hollanda vatandaşları dahil olmak üzere 9 yabancı uyruklu kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Amini'nin gözaltına alınmasından sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar "ülkenin ulusal güvenliğini hedef alan çok boyutlu komplo" olarak değerlendirildi.

İstihbarat Bakanlığı, kamu güvenliğini tehdit eden kişilere yönelik operasyonda "protestolar sırasında terör ve vandalizm eylemleri organize ettiği ve gösterileri kışkırtmak için sahte haberler uydurduğu tespit edilen" Halkın Mücahitleri Örgütü mensubu 49 kişinin tutuklandığını belirtti.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Komele, IKDP, PAK ve PJAK örgütlerine mensup 77 kişinin de operasyonlarda tutuklandığını açıklayan Bakanlık, tutuklananlar arasında "bölgedeki ABD ve İsrail üslerinde askeri eğitim almış üst düzey bir örgüt mensubunun" olduğunu da iddia etti.

Açıklamada, Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, İsveç ve Hollanda vatandaşları dahil olmak üzere şiddet eylemleriyle ilgisi tespit edildiği öne sürülen 9 yabancı uyruklunun da tutuklandığı kaydedildi.

Bakanlık, gösteriler sırasında bombalı terör eylemleri planlayan IŞİD üyesi 5 kişinin de yakalandığını ve söz konusu kişilerle birlikte 36 kilogram patlayıcının ele geçirildiğini kaydetti.

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