İran Milli Takımı siyah formayla sahaya çıktı. Jina Mahsa Amini'nin öldürülmesini protesto etti

22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de İran ahlâk polisi tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara İran Milli Futbol Takımı da dahil oldu.

İran Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası öncesinde salı günü (27 Eylül) Viyana'da, Senegal Milli Takımı ile oynadığı hazırlık maçında beyaz formalarının üzerine siyah ceket giyerek çıktı.

İran'ı yakından takip eden spor yorumcularına göre futbol, İranlılar'ın hayatında önemli bir yere sahip olduğu için protesto son derece etkili.

VALİDEN TEHDİT

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ‘kıyafet kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle gözaltına alınarak hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar sürerken Tahran, ünlüler ve gazeteciler üzerinde bası kurmaya başladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, İran’ın dört bir yanında gerçekleşen ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşan protestolara İranlı film yapımcıları, sporcular, müzisyenler ve aktörler de destek vermişti. İran Milli Takımı, Viyana’da Senegal karşısında oynanan maçta marş okunduğu sırada siyah forma giyinmişti.

Tahran bölge valisi Mohsen Mansori, “Bu isyanları körükleyen ünlülerle ilgili eyleme geçeceğiz” ifadelerini kullandı