İran'dan İslam ülkelerine İsrail çağrısı: Derhal kapatın ve kovun

İran, İslam ülkelerine İsrail Büyükelçilerini kapatıp yetkililerini de derhal ülkeden kovma çağrısında bulundu

İran'dan İslam ülkelerine İsrail çağrısı: Derhal kapatın ve kovun

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufan operasyonunda 12. Güne girildi. İsrail Gazze’yi art arda bombalıyor. Dün akşam ise Gazze’deki bir hastane bombalandı. Saldırıda 500'den fazla kişi hayatını kaybederken Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.

Saldırıya dünyada herkes büyük tepki gösterdi ve kınadı. Hatta Türkiye olmak üzere bazı ülkelerde İsrail Konsoloslukları basılmak istendi.

1064029062-0-410-3073-1639-1920x0-80-0-0-94f4230ab77246f3befbb0ba6dbf563b.jpg

Saldırı dünya çapında büyük tepki toplarken İran, İslam ülkelerine çağrıda bulundu.

İslam ülkelerine yapılan çağrıda, İsrail Büyükelçilerinin kapatılıp, yetkililerinin de derhal ülkeden kovulması talep edildi.

İlgili Haberler
Türkiye'den Gazze için flaş teklif
Öne Çıkanlar
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Magazin
Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
Sisi yerinden edilen Filistinlilere adres gösterdi. Ülkesine almayacağını söylemişti Dünya
Sisi yerinden edilen Filistinlilere adres gösterdi. Ülkesine almayacağını söylemişti
Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı Gündem
Depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı
Gazze'de ölü sayısı 3 bin 478'e yükseldi Dünya
Gazze'de ölü sayısı 3 bin 478'e yükseldi
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı Spor
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Metin Akpınar'ın kızlarına her ay gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı Magazin
Metin Akpınar'ın kızlarına her ay gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı