İran'dan İslam ülkelerine İsrail çağrısı: Derhal kapatın ve kovun

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufan operasyonunda 12. Güne girildi. İsrail Gazze’yi art arda bombalıyor. Dün akşam ise Gazze’deki bir hastane bombalandı. Saldırıda 500'den fazla kişi hayatını kaybederken Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.

Saldırıya dünyada herkes büyük tepki gösterdi ve kınadı. Hatta Türkiye olmak üzere bazı ülkelerde İsrail Konsoloslukları basılmak istendi.

Saldırı dünya çapında büyük tepki toplarken İran, İslam ülkelerine çağrıda bulundu.

İslam ülkelerine yapılan çağrıda, İsrail Büyükelçilerinin kapatılıp, yetkililerinin de derhal ülkeden kovulması talep edildi.