Türkiye'den Gazze için flaş teklif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Gazze'de sahra hastanesi kurmaya hazır olduğunu açıklayarak Gazze'ye gemi hastane göndermeyi veya sahra hastaneleri kurmayı teklif etti.

Türkiye'den Gazze için flaş teklif

Editör: Çağlar Bülent Sansar

İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi vurmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, Gazze’ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiklerini ve uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmelerin de devam ettiğini belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından bölgeye gemi hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı yakınına sahra hastaneleri kurmaya hazır olduklarını duyurdu.

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Koca, sosyal medya paylaşımında şunları dedi:

Gazze’de Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir.

"TÜRKİYE OLARAK BU HİZMETİ YÜRÜTMEYE HAZIRIZ"

Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz EMRO Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus'la de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

"HER TÜRLÜ DİPLOMATİK ZORLUKLARA RAĞMEN DEVAM EDECEĞİZ"

Bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum ki, her türlü diplomatik zorluklara rağmen; Türkiye; bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir. Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge ile de görüşen Koca, bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirtti.

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