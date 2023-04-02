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İran'dan ABD uçağına uyarı

İran Ordusu, hava sahasını ihlal eden ABD savunmasına ait keşif uçağını uyardı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:41
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İran'dan uyarı

İran'dan ABD uçağına uyarı
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 İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, hava sahasını ihlal eden bir ABD keşif uçağının tespit edildiğini ve uyarıldığını duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin konuyla ilgili yazılı açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Umman Denizi'nde, ABD'nin terörist deniz kuvvetlerine ait EP-3E Aries II Orion tipi keşif uçağının, İran hava sahasını ihlal ettiği tespit edilmiştir. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan uyarıyla uçağın ülkenin hava sahasına girişi engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Uçağın, yapılan uyarının ardından uluslararası hava sahasına döndüğü kaydedildi. (AA)

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