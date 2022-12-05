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İran'dan yeni başörtüsü yasağı açıklaması

İran Meclisi Milletvekili Celali, zorunlu başörtüsü uygulamasıyla ilgili Mecliste çalışmalar yürütüldüğünü ve mevcut yasaya uymayanlar hakkında cezaların artırılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 16:59
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İran'dan yeni başörtüsü yasağı açıklaması

İran'dan yeni başörtüsü yasağı açıklaması
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"Asriran" haber sitesinde yayımlanan habere göre, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali, Kum kentinde zorunlu başörtüsü uygulamasını destekleyen rejim yanlısı göstericilere hitap etti.

Celali, "Şu an isyan hareketi kontrol altına alındı. Fakat isyancılar bu sefer de başka bir uygulamaya geçtiler. Taraftarlarına 'gidin başörtünüzü açın ki hedefimize ulaşalım' diyorlar. Bu (pasif eylem) sokak gösterilerinden daha tehlikesiz değil. Başörtüsüne uymamanın cezasını artıracağız." dedi.

Mecliste geçen günlerde başlayan başörtüsü yasa çalışmasına dair bilgi veren Celali, "başörtüsünün düşmesinin İran rejiminin yıkılması anlamına geldiğini" söyledi.

"MAHSA AMİNİ BAHANE OLARAK SEÇİLDİ"

Mahsa Amini'nin rejimi yıkmak için bir bahane olarak seçildiğini öne süren Celali şunları ifade etti:

"Başörtüsü kuralından geri adım atmamız mümkün değil. Bundan geri adım atmak İslam Cumhuriyeti'nden geri adım atmak anlamına gelir. İçişleri Bakanlığı ve yargı makamlarıyla koordinasyon halindeyiz."

Söz konusu yeni kanun maddesinin ayrıntılarına değinmeyen İran Meclisi Kültür Komisyonu Üyesi Celali, bu kanunun gelecek günlerde yürürlüğe gireceğini kaydetti.

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Meclis ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Devrim Yüksek Konseyinin "başörtüsü" konusu üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda sonucun açıklanacağını söylemişti.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. (AA)

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