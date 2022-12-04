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İran'da ahlak polisleri lağvedildi. Mahsa Amini protestolarında ilk sonuç

İran'da Mahsa Amini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestoların sürdüğü İran’da Başsavcı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 14:47
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Mahsa Amini protestolarında ilk sonuç. İran'da ahlak polisleri lağvedildi

İran'da ahlak polisleri lağvedildi. Mahsa Amini protestolarında ilk sonuç
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İran'ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde başlayan protestolar ve rejimin protestoculara sert müdahalesi sürerken, toplumun taleplerinin son günlerde yönetim tarafından incelendiği bildirilmişti.

LAĞVEDİLDİ

ISNA haber ajansının aktardığına göre, son olarak İran’da Başsavcı, "Ahlak polisinin yargıyla bir ilgisi yok” diyerek lağvedildiğini açıkladı.

TAHRAN YÖNETİMİ DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tahran yönetimi geçtiğimiz gün 43 yıllık zorunlu başörtüsüne karşı serbestlik talepleri karşısında düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Halkla İletişim Merkezi Başkanı Ahmed Salihi “Toplumda yetkililere iletilen başörtüsü özgürlüğü talepleri var” derken, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri de Devrim Yüksek Konseyi’nin başörtüsü konusu üzerinde çalıştığını ve 15 güne kadar sonucun açıklanacağını söylemişti.

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