İran’ın dini lideri Hamaney: İsrail’e saldırıyı biz yapmadık ama yapanın ellerinden öpüyoruz

İran’ın dini lideri Hamaney Hamas’ın İsrail’e saldırısı hakkında konuştu. Saldırı ile bağlantıları olmadığını belirten Hamaney, “Siyonist rejime saldırıyı planlayanların ellerinden öpüyoruz” dedi.

İran’ın dini lideri Hamaney: İsrail’e saldırıyı biz yapmadık ama yapanın ellerinden öpüyoruz

İran'ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas'ın öncülüğündeki Filistinli grupların cumartesi günü İsrail'de düzenlediği saldırının kendileriyle ilgisi olmadığını belirterek operasyona destek verdi.

Konuyla ilgili ülkesinin televizyonunda canlı yayında konuşan Hamaney, saldırının arkasında Tahran yönetiminin olduğu iddialarını yalanladı. Hamaney, şunları söyledi:

"Bu yıkıcı deprem (Hamas'ın saldırısı), İsrail'de kolayca onarılamayacak bazı kritik yapıları yok etti. Bu felaketin sorumlusu Siyonist rejimin kendi eylemleridir. Siyonist rejime saldırıyı planlayanların ellerinden öpüyoruz. Biz elbette Filistin’i ve mücadelelerini destekliyoruz."

"FİLİSTİN'İ HAFİFE ALDILAR"

'İşgalci rejim' olarak nitelediği İsrail'in hem askerî hem de istihbarat alanında ağır bir yenilgi aldığını belirten Hamaney, İsrail'in saldırıdan İran'ı sorumlu tutuması hakkında "'Bu iş Filistinli olmayanlar tarafından yapılmıştır’ demeleri Filistin milletini tanımadıkları içindir. Bu milleti hafife aldılar ve yanıldılar" şeklinde konuştu.

"ZALİM DÜŞMAN MAZLUM EDEBİYATI YAPIYOR"

İsrail’i Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle uyaran Hamaney, "Filistinliler Gazze kuşatmasını kırarak Siyonistlerin askerî ve sivil yerleşim alanlarına girdikleri için İsrailliler mazlum mu oluyor? Filistinlilerden tokat yiyen zalim düşman, şimdi mazlum edebiyatı yapıyor. Bu rejim işgalci olduğu kadar mazlum değildir. İşgalcidir, zalimdir ama mazlum değildir. Şimdi kendilerini mazlum göstererek Gazze’de katliamlar yapıyorlar. İşgalci rejim yöneticileri ve bu rejimi destekleyenler bu yaptıklarının onların başına daha büyük belalar getireceğini bilmelidir. Bu vahşetin tepkisi çirkin yüzlerine daha ağır bir tokat olarak dönecek" ifadelerini kullandı.

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