İsrail gözünü kararttı. Sivillere silah dağıtılıyor

İsrail, sivilleri silahlandırmak için acil durum operasyonu başlattı. Aljazeera ise İsrail’in Hamas’ın tünellerini vurmak için Sığınak Avcısı olarak bilinen Bunker Busters bombalarını kullandığını öner sürdü.

İsrail gözünü kararttı. Sivillere silah dağıtılıyor

Hamas’ın 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail’e başlattığı şok saldırı sonrası başlayan çatışmalar dördüncü gününde.

Başbakan Netanyahu intikam yemini ederek Ortadoğu’yu değiştireceklerini söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir İsrailli sivilleri silahlandırmak için bir acil durum operasyonu başlattıklarını açıkladı.

Aljazeera ise bölgeden gelen raporlara göre, İsrail'in getireceği hasarı umursamadan Hamas'ı hedef almak için Sığınak Avcısı olarak bilinen Bunker Busters bombalarını kullandığını yazdı.

Hürriyet’in haberine göre; Ben-Gvir'in açıklamasına göre İsrail Hamas'ın saldırısı sonrası mümkün olduğunca çok sivilin silahlanmasını sağlayacak 'acil bir operasyon' başlattı.

Sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere ilk aşamada 4 bin tüfek, mermi, kask ve kurşun geçirmez yelek dağıtılacağını açıklayan Ben-Gvir 10 binin üzerinde ateşli silah satın alınmasıyla ilgili talimat verdiğini duyurdu ve konuyla ilgili hızlı aksiyon alan bakanlık görevlilerine teşekkür etti.

TEK BİR TELEFONLA SİLAH SAHİBİ OLACAKLAR

Ben-Gvir'in açıklaması açıklaması sonrası bakanlık operasyona ilişkin bir dizi kural açıkladı. Sivillerin silahlandırılması operasyonu kapsamında uygun şehirlerde yaşayan, sabıka kaydı ve sağlık sorunu olmayan herkes silah ruhsatı başvurusunda bulunabilecek.

Başvuru sahipleri sadece tek bir telefon görüşmesi ile silahlarına bir hafta içinde ulaşacak. Yapılan yeni düzenleme ile mermi satışına da esneklik getirilecek, mevcut sınır 50'den 100'e çıkarılacak.

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"SİVİL SAVAŞ SEFERBERLİĞİ" BİNLERCE KİŞİ BAŞVURDU

İsrail basını binlerce kişinin silah ruhsatı almak için başvuruda bulunduğunu yazarken operasyonu 'sivil savaş seferberliği' olarak tanımladılar.

YURTDIŞINDAKİ ASKERLERİNİ ÜLKEYE GETİRDİLER

Hamas'ın saldırısı sonrası 300 bin yedek askerini göreve çağıran İsrail, yurt dışında yaşayan İsrail askerlerini ülkeye getirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri’nden dün gece yapılan açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri nakliye uçakları Karnaf ve Shimshon, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) savaşın devamı için ilave güç toplama çabalarının bir parçası olarak Demir Kılıçlar Savaşı'na katılmak üzere yurtdışında bulunan yüzlerce IDF savaşçısını İsrail'e geri getirdi” denildi.

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SIĞINAK AVCILARI DEVREDE

Aljazeera ise bölgeden gelen raporlara göre, İsrail'in getireceği hasarı umursamadan Hamas'ı hedef almak için Sığınak Avcısı olarak bilinen Bunker Busters bombalarını kullandığını yazdı.

Hamas'ın iletişim teknolojileri ve silahlarla donattığı tünellere dikkat çeken Aljazeera 2014 yılındaki çatışmalar sırasında çok sayıda İsrailli askerinin bu tünellerde hayatını kaybettiğini hatırlattı ve Bunker Busters bombaları sayesinde İsrail kuvvetlerinin askerlerini riske atmadan Hamas'ı hedef aldığını yazdı.

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KULLANIMI YASAK AMA...

Sığınak Avcılar ( Bunker Busters ) ilk kez II. Dünya Savaşı sırasında kullanılmaya başladı. Kalın zırhı sayesinde sığınakları delip geçebilen, gömülü sert hedefleri yok etme kapasitesine sahip bomba, sadece tüneller ve yer altı sığınakları yok etmek için değil aynı zamanda binaları yıkmak için de kullanılıyor.

Aljazeera bu tür silahların sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasının yasak olduğunu belirtirken Bath Üniversitesi'nden Patrick Bury, İsrail’in şu an bu yasakları umursamadığını belirtti.

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