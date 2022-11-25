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  • Maçı rejim yanlıları bastı. Protestocular taciz ve tehdit edildi. İranlı futbolcular bu kez neden milli marşı söyledi?

Maçı rejim yanlıları bastı. Protestocular taciz ve tehdit edildi. İranlı futbolcular bu kez neden milli marşı söyledi?

İran'ın Galler'i 2-0 yendiği maçtan önce Doha'da düşündürücü olaylar yaşandı

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:04
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İranlı futbolcular bu kez neden milli marşı söyledi? Maçı rejim yanlıları bastı. Protestocular taciz ve tehdit edildi

Maçı rejim yanlıları bastı. Protestocular taciz ve tehdit edildi. İranlı futbolcular bu kez neden milli marşı söyledi?
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AP'nin haberine göre; bugün Katar'a gelen çok sayıdaki molla rejim yanlıları protestocu taraftarları taciz etti.

Rejim yanlılarının İran'daki protesto hareketini destekleyen bayraklara, tişörtlere ve diğer eşyalara el koymasıyla tansiyon yükseldi. 

Bazı taraftarların Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Galler'e karşı devrim öncesi İran bayraklarını getirmeleri stadyum güvenliği tarafından engellendi.

Bu tür bayrakları taşıyan diğerlerinin de hükümet yanlısı İranlı taraftarlar tarafından ellerinden koparttığı, aynı zamanda  “Kadın, Hayat, Özgürlük” sloganıyla tişört giyen taraftarlara hakaretler yağdırdığı gözlendi.

Rejim yanlıları stadyumun dışındaki yabancı medyaya protestolar hakkında röportajlar veren üç farklı kadının etrafını sardı ve öfkeyle "Yaşasın İran İslam Cumhuriyeti!" diye bağırıp, kadınların yakın plan fotoğraflarını çekti.

İranlı futbolcuların maç öncesi yaşanan bu gerginliğin daha da yükselmemesi için milli marşı okuma kararı aldığı ileri sürüldü.

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