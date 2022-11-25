Canlı yayında İranlı futbolcu Fenerbahçe'den özür diledi

Maçtan sonra İranlı futbolcu Serdar Azmoun TRT Spor'un sorularını cevapladı.

Röportaj sırasında birden Türkçe konuşmaya başlayan Azmoun, TRT spikerini de şaşırttı.

Azmoun, "Ben Türkmenim, Türkler'i çok seviyorum. Yaşasın Türkler. Fenerbahçe'yi çok seviyorum, teklif vardı Fenerbahçe'den. Ama gol atmıştım bir maçta Fenerbahçe'ye özür dilerim. Umarım ileride bir gün Fenerbahçe'de oynarım" diye konuştu.