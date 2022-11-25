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Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kart çıktı

Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören Galler'in kalecisi Hennessey, turnuvada ilk kırmızı kart gören oyuncu oldu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:55
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Dünya Kupası'nda Galli kaleci Hennessey turnuvanın ilk kırmızı kartını gören isim oldu

Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kart çıktı
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İran'ın 2-0 galip ayrıldığı 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Galler kalecisi Wayne Hennessey kırmızı kart gördü. Bu kart, 2022 Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartı olarak kayıtlara geçti.

Mücadelenin 83. dakikada ani gelişen İran atağında kalesini terk eden Hennessey'nin müdahalesiyle Taremi ceza alanı dışında yerde kaldı.

Galli kaleciye sarı kart gösteren hakem Mario Escobar, VAR'a gitmesinin ardından pozisyonu gol şansı olarak değerlendirdi ve Hennessey'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Hennessey'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Galler, rakibine direnemedi. 90+9 ve 90+11'de kalesinde 2 gol gören Ada ekibi, sahadan puansız ayrıldı.

 

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