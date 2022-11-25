Kalecilerin kabusu: Al Rihla

FIFA, Dünya Kupası maçlarındaki Al Rihla veya Arapça “yolculuk” olarak adlandırılan yeni topun turnuva tarihindeki tüm toplardan daha hızlı hareket ettiğini açıklamıştı.

Doğru çıktı. Top kalecilerin korkulu rüyası oldu.

Uruguaylı kaleci Sergio Rochet , kalecilerin 2022 Katar Dünya Kupası turnuvalarında her zamankinden daha zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Rochet, "Bu çok hızlı bir top. Uyum sağlama sürecindeyiz.

Yıllar geçtikçe forvetler için daha iyi hale geliyor ve biz kaleciler için çok zorlaşıyor. Bu adil mi" diye konuştu.