Instagram hesabı hacklenen İrem Derici ateş püskürdü

Milyonlarca takipçisinin olduğu Instagram sayfasından sık sık paylaşım yaparak hayranlarıyla iletişim kuran şarkıcı İrem Derici’nin hesabı hacklendi. İrem Derici, bu duruma Twitter hesabı üzerinden isyan etti.

İrem Derici şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici, Instagram hesabının hacklendiğini fark etti. Instagram hesabının hacklenmesine anlam veremeye ünlü şarkıcı isyan etti.

İrem Derici, kötü sürpriz sonrası Twitter hesabında paylaşımda bulundu: "Instagram’Im hacklendi arkadaşlar, haberiniz ola. Ne b.. bulma derdindesiniz acaba. Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle, şerefsiz."

