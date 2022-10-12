Acımasız davrandı. Demet Şener kendi kombinini yorumladı

Havaların bir sıcak bir soğuk seyrettiği şu günlerde hangi kombini yapacağımızı bilemiyoruz. Hasta olmamak adına giydiklerimizin kalınlığına dikkat ederken kimi zaman görüntü olarak çok da doğru kombinler giymeyebiliyoruz.

Demet Şener yaptığı sosyal medya paylaşımı ile sadece bizlerin değil kendisinin de giyim tercihi konusunda kafasının karışık olduğunu ortaya koydu.

ACIMASIZ BİR YORUMDA BULUNDU

Instagram hesabı üzerinden bir kare paylaşan Demet Şener, bu karesinde üzerinde görülen kıyafet kombininin çok da uyumlu olmadığını söyledi. Fotoğraf karesinin altına kendi giyimine dair acımasız bir yorum yapan Şener şunları yazdı:

"Altı kaval üstü şeşhane dedikleri bu olsa gerek hava da belli değil ki soğuk mu güneşli mi değişik bir tarz oldu"