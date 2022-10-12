12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Acımasız davrandı. Demet Şener kendi kombinini yorumladı

Acımasız davrandı. Demet Şener kendi kombinini yorumladı

Uzun yıllar tekstil ve moda sektöründe başarılı bir şekilde modellik yapan Demet Şener, kendi adını taşıyan giyim markası üzerinden sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kendisine meslek olarak sevenlerini giydirmeyi seçen Şener bu defa farklı bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 21:05
Takip Et
Acımasız davrandı. Demet Şener kendi kombinini yorumladı
+
Aa
-

Havaların bir sıcak bir soğuk seyrettiği şu günlerde hangi kombini yapacağımızı bilemiyoruz. Hasta olmamak adına giydiklerimizin kalınlığına dikkat ederken kimi zaman görüntü olarak çok da doğru kombinler giymeyebiliyoruz.

Demet Şener yaptığı sosyal medya paylaşımı ile sadece bizlerin değil kendisinin de giyim tercihi konusunda kafasının karışık olduğunu ortaya koydu.

ACIMASIZ BİR YORUMDA BULUNDU

Instagram hesabı üzerinden bir kare paylaşan Demet Şener, bu karesinde üzerinde görülen kıyafet kombininin çok da uyumlu olmadığını söyledi. Fotoğraf karesinin altına kendi giyimine dair acımasız bir yorum yapan Şener şunları yazdı:

"Altı kaval üstü şeşhane dedikleri bu olsa gerek hava da belli değil ki soğuk mu güneşli mi değişik bir tarz oldu"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
1
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
2
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
3
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
4
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
5
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
6
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
7
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
﻿Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
﻿Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
﻿Trabzonspor'a kötü haber. Tam 6 eksik
﻿Trabzonspor'a kötü haber. Tam 6 eksik
﻿Trabzonspor'a kötü haber. Tam 6 eksik
﻿Bakanlık Almanya'dan FETÖ firarisi Cevheri Güven'in iadesini istedi
﻿Bakanlık Almanya'dan FETÖ firarisi Cevheri Güven'in iadesini istedi
﻿Bakanlık Almanya'dan FETÖ firarisi Cevheri Güven'in iadesini istedi
﻿Sudenur Ongun’un okulun penceresinden düştüğü açıklanmıştı. Gerçek çok farklı çıktı
﻿Sudenur Ongun’un okulun penceresinden düştüğü açıklanmıştı. Gerçek çok farklı çıktı
﻿Sudenur Ongun’un okulun penceresinden düştüğü açıklanmıştı. Gerçek çok farklı çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.