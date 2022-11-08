Demet Şener'den Ebru Şallı açıklaması: Şiddeti asla affetmem

Eski manken Demet Şener ile erkek arkadaşı Tolga Arman önceki gün Etiler’de görüntülendi.
Demet Şener yakın arkadaşı Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiasına dair konuşmak istemedi. Şener “Olayın gerçeği nedir, bilmeden yorum yapamam” dedi.
“Peki size şiddet uygulayan biriyle barışır mısınız?” sorusuna Demet Şener “Hayatta barışmam, asla affetmem” yanıtını verdi.
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