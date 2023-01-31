Tümer Metin'den İrfan Can'a: Sezon sonu kapının önüne koyulduğunda...

Tümer Metin, İrfan Can'ın işine odaklanması gerektiğini vurgularken sert konuştu.

Tümer, "İrfan'a abisi olarak tavsiyem şu olsun; Dost acı söyler... Bugün bir eleştiri alıyorsa, yaptığı işi doğru yapmadığı için eleştiri alıyor.

"KAPININ ÖNÜNDE BULDUĞUNDA"

Sadece yapacağın işe odaklan. Fenerbahçe'de herkes yüzüne güler. Kendini kapının önünde bulduğunda ne olduğunu anlamazsın!" ifadelerini kullandı.

HULL CITY'E Mİ GİDECEK?

İrfan Can Kahveci'nin adı ara transfer döneminde Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City ile anılıyor.



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