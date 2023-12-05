Rıdvan Dilmen 'biraz çatlaklar görüyorum' diyerek Fenerbahçe'deki problemi açıkladı: İsmail Kartal'a önerim...

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Sivasspor'u Kadıköy'de 4-1 yendiği maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin fiziksel açıdan sezon başındaki görüntüden geride olduğunu ifade ederken, bunun sebeplerini sıraladı.

Rıdvan Dilmen'in sözleri şu şekilde;

"Fenerbahçe’nin en büyük problemini Avrupa kupalarında antrenman olduğunu düşünüyorum. Danimarka’da oynatmayacağı oyuncular var. Dzeko gibi, İrfan Can gibi, Szymanski gibi... Oynatmadığınız oyuncuyu bazen götürüyorsun bazen götürmüyorsun. Götürse de Danimarka’ya adım attıktan sonra artık bir tane ter idmanı var. Maç bitiyor dönüyorsunuz, bir gün daha idman yapmıyorsunuz. Yani 2,5 gün antrenman yapmıyor oyuncu. Oynamayan oyuncuya yükleme yapılmıyor, maçta da oynamıyor. Böyle olunca ne oluyor? Yavaş yavaş oyuncunun fiziği düşmeye başlıyor."

"Dzeko’yu oynatmayabilirsiniz, yanlış demem ama siz Dzeko’ya o hafta arasında İtalya’da gördüğü idmanı yaptırmazsanız o oyuncu düşer. Aynı şeyler Tadic için de geçerli."

"Antrenman çok değerli bir şeydir. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi başladıktan sonra düşüşü başladı. Rotasyonu dengeli yapmak lazım, 9 oyuncu oynatmamak değil."

"Dzeko gibi oyuncuları hafta içinde oynatmıyorsam burada her türlü ağır idman yaptırırım. Salı, çarşamba, perşembeyi boş geçirmem. Tadic de aynı şekilde. Yani maça hazırlarım."

"Götürmediğiniz zaman buradaki hocanın laylaylom olmaması lazım. 3 gün takım Samandıra’ya uğramıyor. Orada kalan oyuncuya iyi idman yaptıracak ekip olması lazım. Veya götürüp oynatmayacaksan orada gerekirse ağır idmanı yaptıracaksın."

"Pazartesi yapmadı, salı yapmadı, çarşamba seyahat var yapmadı, perşembe yok, cuma döndün yok, cumartesi bir ter idmanı bittin. Fenerbahçe bunun sıkıntısını yaşıyor. Ben bunu görüyorum. Giden gelemiyor ya da gitmek istemiyor dönemem diye."

"Sakatlıklar da oldu ama birinci problem bu. Fenerbahçe’nin taktik anlayışında bir farklılık yok. Fiziki planlamanın doğru olmadığını görüyorum. Her şeye rağmen şu tablo... Fenerbahçe Trnava’yı 1-0 yense Avrupa’da tur atlıyor. Ligde desen lider. 1 beraberlik, 1 yenilgisi var dediğin zaman ‘ya kardeşim sen 20 dakikadır fizikten bahsediyorsun’ dersin fakat burada ne çıkıyor ortaya; ligimizin durumu ortaya çıkıyor. Ligimizdeki zavallılık ortaya çıkıyor."

"İsmail Kartal’a benim önerim bu takımın fizik gücünü sezon başına getirmen lazım. Bunu da Avrupa maçında oynatmayacağın oyuncuları normal lig performansında çalıştırdığın gibi idman yaptıracaksın."

"Gördüğüm tabloyu işler iyi giderken söyleyeyim; ben oyuncular grubu ile teknik adam ilişkisine bakarım. Oyuncu ve teknik adam birbirine güveniyorsa problem olmaz. Ben bunda biraz çatlaklar görüyorum."