İrfan Can'ın dillere destan golü Dzeko'nun klası. Fenerbahçe Sivasspor'a fark attı

Nordsjaelland karşısındaki 6-1’lik ağır yenilgi sonrası lige dönen Fenerbahçe, Sivasspor’u farklı devirip Beşiktaş derbisi öncesinde havasını yeniden yakaladı.

Büyük takım olma refleksi bambaşka bir şeydir… Hayatta da futbol gibi inişli çıkışlı anlar var. Fakat asıl önemli olan yaşadığınız yıkımlardan sonra ders alıp, bu dersleri uygulayabilmektir.

Fenerbahçe için 6-1’lik Nordsjaelland hezimeti sonrası sezonun en kritik virajlarından biriydi Sivasspor mücadelesi… Taraftarın soğuk havaya rağmen stadyumu tamamen doldurması, verilecek refleksin gücünün göstergesi gibiydi.

RAKİBİ İLK ANDAN İTİBAREN BOĞDULAR

Hakemin ilk düdüğüyle birlikte rakibi üzerinde baskı kuran Fenerbahçe, mesajını net bir şekilde vermeye başlamıştı. Fred’in sakatlıktan geri dönüşü çok büyük bir etki yaratıyordu. Onun kadar varlığı ve yokluğu farka yol açan bir oyuncuyu izlemeyeli uzun zaman olmuştu.

Ön alanda baskı yiyince Sivasspor’un tehlike yaratabileceği tek seçenek kontralar ve duran toplar oldu.

TAKIMI İLERİDE TUTAN FAKTÖR…

Fred ve Szymanski’nin aralara attığı koşular takımı ileride tuttu. İlk 15 dakika boyunca Fenerbahçe’nin takım boyu kısaydı, Sivasspor orta sahayı geçip defansın arkasına sarkma şansını pek bulamadı.

İki kere iki dört eder… Geride 4’e 4 bıraktığın adamlar Edin, Szymanski, Tadić, İrfan ve onlara 5. olan Fred olursa tek uzun topta golü yersin...

HER ŞEY ORTADAYDI…

Dakikalar 17’yi gösterirken; Livakovic autu atmadan golün geleceği belliydi. Arkada bu kadar hızlı rakipler varken Sivas 4-3-3 ile dizilip Fenerbahçe’nin oyunu yerden başlatacağını sandı.

Livakovic’in uzun topunda Dzeko’nun indirdiği top Fred’in de katkılarıyla Tadic’e gitti ve onun ortasında Szymanski fileleri havalandırdı: 1-0.

İRFAN CAN’DAN MÜTHİŞ RESİTAL

Fenerbahçe Fred’le geride ve ileride +1 fazla gibiydi. Bu konforun tadını çıkardı… İlk yarım saatin ardından Fenerbahçe’nin temposu düştü, çünkü Fred’in temposu düşmüştü. İkinci golü atmaları gereken anları yaşadılar.

42’de bu kez İrfan Can Kahveci sahneye çıktı. İrfan çaprazdan klasik çalımını atıp füzeyi gönderdi ve rakibin kilidini açtı: 2-0.

EDIN DZEKO HARİKA İŞLER YAPTI

Maçın en öne çıkan ismi Fred sahada olunca; herkes rahatlayıp kendi işine odaklanabiliyor. Kaç maçtır birinci/ikinci ve ikinci/üçüncü bölge geçişlerini yapamayan Fenerbahçe’de bir anda hücum hattındaki herkes -Edin başta olmak üzere- ekstra katkılar vermeye de başladı.

İlk yarının toplu ve topsuz alanda en çok çalışan isimlerinden biri de Edin oldu. ‘Arkasını toplayan’ birileri olduğunda o da oyun karakteri olarak bambaşka bir yapıya bürünüyor.

KORKU DOLU ANLAR…

6-1’lik hezimet sonrası böyle bir geri dönüş 3 puandan çok daha fazlası demekti… Ancak ikinci yarı başında Sivasspor, Oosterwolde ile Samet Akaydın’ın ortak hatasında Rei Manaj’la golü buldu.

Maçın 69. dakikasında Edin Dzeko tam her şey Fenerbahçe aleyhine işlerken golü buldu ve skor 3-1’e gelince tribün de takım da çok rahatladı.

MAÇ 15 DAKİKA ERKEN BİTTİ!

“Tam karşılaşma bu skorla mı bitecek?” diye sorarken 75’te Tadic’in asistinde Dzeko fark yaratıp ikinci golünü buldu ve maç 15 dakika erken bitti: 4-1.

Golden önce kenara gelen Fred büyük alkışlar ve destek tezahüratları ile oyundan çıkıp yerini İsmail Yüksek’e bıraktı. Tribünlerde, Beşiktaş derbisi öncesinde şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Fenerbahçe, tek maçta Nordsjaelland hezimetini unuttu ve ligde keyifli şekilde yolunda ilerlemeye devam etti.